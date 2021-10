Diputado Alexis Jiménez: “Actividad sexual no consentida no es lo mismo que violación sexual”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El vicepresidente de la comisión bicameral que estudia el Código Penal, diputado Alexis Jiménez, explicó este jueves que los tipos penales titulados ‘violación sexual’ y ‘actividad sexual no consentida’ no corresponden al mismo término en el proyecto y añadió que, por tanto, ambos no pueden ser sancionados de la misma forma.

En ese sentido, Jiménez expuso que los tipos penales de violación sexual, violación agravada y violación seguida de muerte pueden traer prisión de hasta 40 años que podría aumentar con el cúmulo de penas y admitió que las sanciones por actividad sexual no consentida en la pareja se redujeron de 1 a 4 años, cuando en el anterior proyecto comprendían entre 4 a 10 años de cárcel.

Asimismo, el presidente de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados ejemplificó que “entre un padre y un hijo no puede haber tipo penal de robo porque existe la protección familiar”, lo que enlazó con las relaciones de parejas y esposos.

“Hay gente que no sabe de tipos penales porque la actividad sexual no consentida no es una violación”, insistió el congresista al explicar cada pena en los diferentes casos.

También, Jiménez señaló que la actividad sexual no consentida en la pareja es un ilícito penal novedoso que no se encuentra en el actual Código Penal que se utiliza en los tribunales y reveló que este artículo fue propuesto por el Ministerio de la Mujer.

En cuanto a la reducción de las penas en este artículo, Jiménez aseguró que votó en contra de la propuesta, pero dijo respetar la decisión mayoritaria de la comisión.

“Yo pertenezco a una comisión y tengo que respetar la decisión de la mayoría y asumirla”, destacó el legislador al seguir exponiendo las penas.

Jiménez siguió tronando -como lo hizo este miércoles- en contra del senador Antonio Taveras al decir que el representante de Santo Domingo “está desinformando a la población” con sus declaraciones a la prensa nacional.

En ese orden, el diputado explicó que no es cierto que la pena por el acalorado ilícito debatido sea de 6 meses a 1 año, como lo dijo Taveras, porque “ese tiempo de penalidad no existe” en el marco jurídico.

Al finalizar sus exposiciones a la prensa, Jiménez señaló que, aunque el Código Penal tiene estos cambios, el proyecto se puede modificar ya que la comisión apoderada sólo aprobó los artículos, no el informe que actualmente se elabora.

También, añadió que este informe puede ser modificado nueva vez cuando llegue al hemiciclo del Senado y de la Cámara de Diputados y que desde allí pueden surgir otros cambios.

