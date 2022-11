Diputada Suárez: Censo es oportunidad para Pável Issa y directora ONE demostrar que no son fusionistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La diputada por Santiago, Soraya Suárez, expresó este miércoles que el Censo Nacional, que inicia este jueves, es una oportunidad para el ministro de Economía y Desarrollo, Pável Issa y para la directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Miosotis Rivas Peña, demuestren que no son fusionistas.

Al ser entrevistada en el inicio de la II Feria de Innovación y Emprendimiento, por el comunicador Jaime Rincón, quien es uno de los profesionales de El Nuevo Diario que está dando cobertura al evento, la legisladora confesó que ella también se queja de esos funcionarios, pero reiteró que el censo debe realizarse, pese a reconocer que no está de acuerdo con que el mismo no incluya la nacionalidad de los censados y registre como mujer a niñas de 12 años.

“Yo también me quejo, yo soy una mujer muy clara. Ahora, este es el momento que tienen ellos dos para probar que no son fusionistas como les han llamado y yo hablo claro, muy claro, este es el momento de la señora Miosotis y de Pável Issa, que contradijo una declaración del presidente de la República, tienen para probar que no son fusionistas y a mi me gustaría que no los fueran”, expresó la funcionaria, tras Rincón cuestionarla el hecho de que hay personas que se quejan de la trayectoria de Isa y Rivas Peña, que son cuestionable porque han trabajado anteriormente con datos en organismos internacionales y en un momento fueron desvinculados, porque no fue claro el manejo de ellos con esos datos.

La congresista reiteró que si el censo fracasa es culpa de la oposición.

“Es simple Jaime, ¿Quiénes van a salir a las calles a encuestar?, ¿Quiénes son los coordinadores en ese censo?, los mismos que hace casi doce años censaron y fueron coordinadores. Ese llamado era necesario, son miembros de los dos partidos de la oposición más grande después de nosotros”, expresó al Rincón preguntarle de quién será la culpa si el censo fracasa.

Sostuvo que “aquí hay que tener responsabilidad ciudadana, tú no puedes decirme así que el censo tiene que ser un fracaso, que no se puede dar, que hay que pagarlo, que si la delincuencia, que si la inundación y los miembros de tu partido son los que van a salir a la calle a censar”.

“El censo se debe dar, yo comparto algunas posiciones de por ejemplo, preguntas incompletas, yo soy de las que entiende que se debió poner la nacionalidad de cada encuestado, no hay que hablar de si son ciudadanos legales o ilegales, pero sí que son ciudadanos de otro país, si lo son. No estoy de acuerdo que las niñas de 12 años sean llamadas mujeres, pero ya está y hay que hacerlo. Yo lo dije y lamentablemente no estaba en el Congreso cuando esta señora fue a explicar. Si yo hubiese estado en el Congreso le digo, hay que poner la ciudadanía de cada encuestado, de mujeres con 12 años tampoco”, expresó.

Consideró que cuando la directora de la ONE fue al Congreso, se le debió imputar el cuestionario.

“Hay que saber cuántos nacionales extranjeros tú tienes y eso es un error, ahora bien, no puedo apostar con eso a que el censo no se dé”, añadió.

Sobre la feria

Sobre la feria, la legisladora felicitó al director de Proindustria, Ulises Rodríguez, por la misma y dijo que él es un funcionario que está dando la talla.

