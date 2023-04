Diputada Soraya Suárez: No tenemos herramientas para quitar de hoy a mañana inmunidad a Gutiérrez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y miembro de la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, Soraya Suárez, expresó este miércoles que los legisladores no tienen herramientas jurídicas para quitarle la inmunidad parlamentaria al diputado Miguel Gutiérrez, quien está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

También puntualizó que Gutiérrez es un compañero legislador, y aunque está acusado de un caso muy feo ante la justicia estadounidense, no lo van a tratar como a un «extraterrestre» ni irán en contra de los procesos establecidos.

“Es difícil porque la gente quiere sangre, pero no tenemos herramientas jurídicas para quitarlo de hoy a mañana, es cierto que tiene un caso abierto en Estados Unidos, que para ellos violó la ley, sin embargo, en República Dominicana no tiene un caso; el señor no tiene un caso acá, pero en los Estados Unidos tampoco se ha concluido”, indicó.

La legisladora fue entrevistada por los comunicadores Rafael Zapata y Julia Muñiz, en el programa “El Nuevo Diario AM” que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Independientemente de que no hay una sentencia con que la comisión pueda quitar la inmunidad parlamentaria a Gutiérrez y sacarlo del Congreso, Suárez estuvo de acuerdo con que no se le pague a su compañero el salario que le corresponde, ya que no está asistiendo a la Cámara Baja ni tampoco ha mandado excusas.

“También entiendo que su sustitución debe ser dada, es un espacio que está ahí, que ganó un diputado del partido del que yo soy y que se necesita, los ciudadanos de la demarcación número uno de Santiago votaron por él, pero en ese mismo tenor votaron por otros y hay alguien en la fila que quedó fuera y si nos vamos a lo justo debería ser quien quedó en la fila”, agregó.

Manifestó que como representante de su provincia y del país siente una presión por parte de los medios de comunicación y la misma sociedad a demostrar en estos momentos que “soy tan seria y tan honesta como ventilo”.

Código Penal

La diputada aseguró que en la Cámara Baja se están trabajando con el proyecto de Código Penal en la Comisión de Justicia y no está secuestrado en la Cámara Baja como sostuvo ayer el senador por La Vega Rogelio Genao, en este mismo programa.

Dijo que entiende la prisa de Genao porque tanto él como ella se han declarado provida y respetan la familia, sin embargo, precisó que deben esperar que la comisión concluya el estudio del proyecto.

Alcalde de Santiago

Suárez aseguró que es una costumbre del alcalde de Santiago, Abel Martínez, no presentarse a los actos de rendición de cuentas ante el pueblo que lo eligió, y a diferencia de años anteriores, en esta ocasión un regidor lo dijo públicamente.

“El alcalde inclusive no asistía a las sesiones tampoco; él puede hacerlo, la ley no lo sanciona con esto, pero sí tiene que ir a la Alcaldía y lo hace, él es madrugador, yo estuve trabajando con él, puedo decirlo, pero no sé, como que no le gustan mucho estos temas, no sé por qué, debería hacerle la rendición de cuentas al pueblo que lo eligió y lo reeligió”, agregó.

Sobre Santiago, dijo que la ciudad está pasando por una transformación y las construcciones del monorriel y el teleférico pueden hacer que luzca un tantito “fea”, además de dificultar la recolección de los desechos sólidos y generar caos en el transporte, sin embargo, precisó que esto contribuirá a mejorar la movilidad de los santiagueros.

