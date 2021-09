Diputada Juliana respalda regulación más drástica contra música urbana de contenido tóxico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La reconocida merenguera y diputada por Santo Domingo Norte por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Juliana O´Neill respaldó que se asuman regulaciones más drásticas contra los temas de la música urbana de contenido tóxico y vulgar especialmente para los niños y con mensajes violentos a los adolescentes, jóvenes y la sociedad en general.

La legisladora, intérprete del éxito internacional “Insensible a Ti”, conversó con este reportero durante un acto en el Alto Manhattan encabezado por Omar Fernández, añadiendo que a ella como artista, el tema de la música urbana le toca directamente.

“Si bien es cierto que los tiempos, la cultura y las sociedades van cambiando, en Santo Domingo tenemos a la Comisión Nacional de Espectáculos y Radiofonía (CNEPR) que es la que debe regular ese tipo de contenido”, explicó.

“Obviamente, si usted no quiere escucharlo, no lo escuche pero también debe estar regulado porque eso no puede estar sonando en las emisoras donde hay niños escuchándolos”, indicó.

“Debe de haber una regulación más estricta en cuanto a eso”, sostuvo.

Juliana, también se refirió a los temas del aborto, representación de la mujer, corrupción, loterías bebidas alcohólicas en calles y parques, y los diputados y diputada acusados en la Operación Falcón.

Dijo que entiende personalmente que la mujer tiene una buena representación en todas las ramas de la política pero tienen que seguir luchando por espacios de liderazgo para que todos los días la mujer se supere más.

“También es importante que se hagan modificaciones en ciertos aspectos como la ley de partidos y aunque a la mujer le toca un porcentaje, eso no siempre se está cumpliendo. No debe ser simplemente por el hecho de ser mujer porque las mujeres más méritos y es un porcentaje que tiene que cumplirse”, agregó.

Sobre al aborto dijo que aboga que se apruebe tal cual como la última vez, pero se está reestructurando.

“Tenemos situaciones como los daños con sustancias químicas como el Acido del Diablo, las tipificaciones de los femenicidios que no estaban contempladas en el viejo código penal, lo mismo de las causales, la orientación sexual, delitos digitales electrónicos y otros”, explicó.

Recordó que el actual código penal data de hace más de 100 años. “Los tiempos que estamos viviendo no están acorde con los regímenes de consecuencias establecidos”.

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas en parques y calles respondió que es algo hasta cultural. “Eso va a ser difícil porque falta mucha concientización en nuestro país”.

Y se mostró de acuerdo con que haya controles.

“Es imposible que un niño de 5 años los papás lo manden a comprarles cervezas y se siente en un parque a bebérsela, tiene que haber controles pero somos un pueblo alegre, de la calle, del malecón, de estar sentados en esquinas y va a ser un poquito difícil quizás, lograr esa media entre la bebida y la exposición pública”, expuso Juliana.

Sostuvo que hay demasiada gente que ni está comiendo por jugar loterías.

Empero dijo que no ha leído el proyecto de ley que buscas dejar solo dos loterías, por lo que no puede dar más información.

Refiriéndose a la Operación Falcón, dijo que la acusación a diputados y una diputada afecta definitivamente la imagen de la Cámara de Diputados.

“Se debe dar el debido proceso porque si una persona tiene que dar cuenta por su accionar debe ser citada e investigada”, añadió.

Pidió no mencionar personas ni crear rueda de rumores sin tener algo cien por ciento verídico.

“Como diputadas y diputados tenemos un compromiso ante el pueblo, somos sus representantes y se asume la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario”, agregó.

-¿Cambiaste definitivamente la música por la diputación?

“No, la música sigue pero estoy enamorada de la diputación, quizás más adelante, pero la música no la dejo”, respondió a si contempla regresar a las tarimas.

Relacionado