SANTO DOMINGO, RD. -La diputada Isabel de la Cruz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo este martes que no es cierto que en menos de 15 días los nuevos funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM), hayan encontrado irregularidades en las instituciones públicas como están denunciando.

“Eso no es verdad que en menos de 15 usted puede estar hablando de corrupción, eso no es verdad, no han llegado bien a la institución y de inmediato dicen que hay irregularidades sin tener pruebas”, puntualizó.

La legisladora manifestó que los exministros tienen familias y se deben a la sociedad “y no es bueno estar todos los días realizando acusaciones deliberadamente sin tener pruebas ya que eso dañada la imagen de esas personas”.

Con relación a que la Procuraduría que le quitó varios casos de corrupción a la Fiscalía del Distrito Nacional, la diputada explicó que esos son casos especiales, y si alguien delinquió que pague por su delito.

No obstante, reiteró que hay disco duro en las instituciones públicas y que no es un secreto para nadie que todas las in formaciones registradas en los ordenadores de los misterios se quedan en las nubes.