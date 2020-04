Diputada del PRM destaca asistencia de Comedores Económicos; pide a Plan Social se deje sentir más

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Gloria Reyes, destacó este domingo el desempeño llevado a cabo por los Comedores Económicos del Estado, mediante la entrega de raciones de alimentos a la población durante estos días de cuarentena debido al COVID-19, al tiempo que sugirió al Plan Social de la Presidencia dejarse sentir más en la población con el reparto de los alimentos.

“Yo aprovecho y destaco la labor que ha tenido los Comedores Económicos, se ha sentido”, declaró Reyes antes de enfatizar que no ha ocurrido lo mismo con la otra institución creada para esos fines.

“Yo no que es lo que está pasando con el Plan Social. El mecanismo que se está utilizando no está funcionando, las entregas no están llegando a las personas”, destacó la legisladora a través de un comunicado de prensa.

En ese sentido, la diputada entiende que la institución estatal debe buscar otra fórmula para que estas ayudas directas puedan llegar a todo el que la necesita para lo que le hizo una sugerencia.

“Es muy difícil que llegue de casa a casa por eso entiendo que deben usarse más las iglesias como se planteó en algún momento. Hasta ahora yo no he visto que las iglesias están entregando ayuda”, expresó.

Dijo que representa a los Alcarrizos y Pedro Brand y que hasta el momento no ha recibido notificación de que en ninguna iglesia se esté distribuyendo raciones de alimentos para las familias.

Desde que fue decretado el Estado de emergencia nacional por parte del presidente Danilo Medina, las citadas instituciones se han mantenido brindando raciones de alimentos a la población, crudos y cocidos, en la mayoría de los pueblos del país.

