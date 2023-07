Diputada de ultramar Kenia Bidó inscribe precanditaura por el mismo cargo en NY

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La diputada del ultramar, Kenia Bido, quien es miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), inscribió su precandidatura para optar por cuatro años más a la posición que ocupa en el Congreso dominicano, representando la circunscripción #1 en los Estados Unidos.

Desde el Congreso Nacional, la legisladora Bidó promueve la obra de gobierno que el presidente Luis Abinader realiza en beneficio de la diáspora dominicana en el exterior, lo que asegura la curul para el PRM en las próximas elecciónes de 2024, indica este domingo un comunicado.

«Estamos aquí trabajando en beneficio de la comunidad dominicana pujante en el exterior que merece se siga trabajando por ella y se siga tomando en cuenta», resaltó.

La congresista se empeña su función como legisladora en la Cámara de Diputados desde las siguientes comisiones, Permanente de Educación Superior Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Humano, Dominicanos en el Exterior, del Ministerio Público, estudio de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social y orgánica de regiones únicas de planificación de la Repíblica Dominicana.

Bidó ha sometido como proponente y coproponente para el conocimiento del pleno de la Cámara Baja las siguientes iniciativas legislativas:

-Proyecto de ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destinado a estudiantes de bajos recursos económicos y alto índice educativo.

-Proyecto de ley que modifica el artículo 2 de la Ley No.4-07, del 8 de enero de 2007, que modificó el artículo 29 de la Ley No.495-06 de fecha 28 de diciembre de 2006, sobre Rectificación Fiscal, para aumentar de 5 a 8 los años en los vehículos para llevar a la Republica Dominicana.

-Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante él solicita al presidente de la República establecer una cuota de por lo menos un cinco por ciento (5%) de las sesenta y dos mil viviendas contempladas para ser construidas en el marco del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, para los dominicanos residente en el exterior.

-Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita a la Ministra de la Juventud incluir en el Premio Nacional de la Juventud a los jóvenes dominicanos residentes en el exterior.

-Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual recomienda a la Junta Central Electoral en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la instalación de una oficialía de estado civil en Europa, Estados Unidos y América Latina.

-Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al presidente de la República, instruir al ministro de Relaciones Exteriores para la creación de una oficina consular permanente en Connecticut Meriland y Ohio.

-Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita el excelentísimo señor presidente de la República instruir a las autoridades del Ministerio de Cultura. Con el Buen el estudio y consentimiento necesario para la apertura de varias Casas de la Cultura y oficinas culturales en Estados Unidos.

Sobre Kenia Bidó

Kenia Bidó de Dell’Aquila nació en la ciudad de Santo Domingo el 04 de agosto del 1978. Ingresa a la Escuela de Mercadeo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde se licenció en mercadotecnia.

Además ha realizado Diplomado en Políticas Públicas en el Instituto José Francisco Peña Gómez; Diplomado en Geopolítica internacional de Educación Superior en el Centro de Estudio Cesudex; Diplomado en formación de Relaciones Internacionales; Diplomado en Liderazgo Democrático; curso taller sobre Diplomacia en un Mundo Global

En la actualidad es vicepresidente de la seccional de New Jersey del Partido Revolucionario Moderno. Fue electa como Diputada al Congreso de la República Dominicana para representar a los dominicanos en el Exterior de la circunscripción No. 1 (New York), para el periodo Congresual 2020.

