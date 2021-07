Diputada de Ultramar encabeza visita guiada a Museo de las Casas Reales para conocer libro de legado italiano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Italiano, de la Cámara de Diputados realizó una visita guiada al Museo de las Casas Reales, ubicado de la zona colonial del Distrito Nacional, donde participaron de la presentación del libro: “El legado Italiano en República Dominicana: Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad”.

La delegación estuvo encabezada por la diputada de Ultramar, Lily Florentino, quien resaltó los valores y la cooperación mutua entre ambos países la cual han mantenido por generaciones

“Al conocer mediante este libro todos los lazos históricos que no unen siento un gran regocijo y compromiso como legisladora, no sólo cómo presidenta de este grupo parlamentario de amistad, también como ciudadana de ambos países me compromete hacer todo lo posible para que otros dominicanos puedan conocer el legado para que continúe los lazos de fraternidad y colaboración entre ambos pueblos'”, expresó.

Agradeció en nombre de los dominicanos el gesto de haber escrito el libro ya que fortalece las relaciones al mostrar que les importan dar a conocer los aportes que unen a los dos países.

Indicó que es un legado que perdurará y fortalecerá los lazos de amistad y que se pueda tener un poco de Italia, llena de alegría a todos los que integran la comisión ya que pueden exhibir el trabajo que se está haciendo a favor de todos.

Señaló que hay que tratar de que dentro de la cooperación se pueda impulsar más de lo normal el turismo, la gastronomía, la moda y otros aportes que puedan ayudar a los países.

Aseguró que el Museo de la Casas Reales fue la mejor elección para hacer la presentación ya que es de carácter histórico y cuentan con varias salas de exhibiciones amplias e impecables para mostrar cualquier evento de suma importancia.

Junto al enviado de la segunda jefatura de la embajada de Italia en la República Dominicana, el Dr. Mattia Lupini; la Dra. Elizabeth Hazim de Vasquez, directora del Museo de la Casas Reales; los diputados Jorge Hugo Cavoli, Gregorio Dominguez, María Elisa Suárez, Miguel Ángel de los Santos, Carlixta Carolina Paula, Nicolás Hidalgo y Betty Geronimo escucharon los relatos y la historia de la arquitectura, economía y la sociedad europea.

La obra

El Legado Italiano en República Dominicana: Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad”, es de autoría de Andrea Canepari, Embajador de Italia en Santo Domingo.

La obra bibliográfica forma parte de las actividades culturales que la Embajada de Italia ha emprendido en el 2021, en el marco de los 200 años del natalicio del italiano Giovanni Battista Cambiaso, fundador de la Armada Dominicana, héroe nacional de la Independencia dominicana, y Cónsul de Italia.

La obra resalta el aporte que Italia ha brindado a la historia de la República Dominicana, y destaca a figuras como Juan Bautista Cambiaso, el obispo Alessandro Geraldini, Cristóbal Colón, el padre Fantino Falco, Amadeo Barletta y Rafael Ciferri, entre otros italianos destacados, han dejado una huella imborrable en el acontecer nacional.

