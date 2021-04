(VIDEO) Diputada Betty Gerónimo asegura que un mal no se puede corregir con otro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La diputada por Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo durante su intervención en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados aseguró que un mal no se puede corregir con otro, al referirse a la causal que permitiría el aborto en caso de que el embarazo sea producto de una violación.

Gerónimo aseguró que aunque han querido vender el aborto y sus tres causales como un tema político y de Gobierno “son temas muy familiares, de valores y de formación”.

“Me siento mal y con vergüenza de estar aquí debatiendo la vida y estar aquí nosotros decidiendo quien vive y quien no, donde tenemos que legislar y trabajar para crear políticas públicas y buscar la solución”, enfatizó.

Cuestionó que “¿somos nosotros tan cobardes que en vez de nosotros juzgar al violador queremos juzgar a un inocente y quitarle la vida, porqué no matar al violador porque el violador tiene derecho y tenemos que respetarlo, pero el inocente y el niño no?”.

Señaló que deben dejar de ser cobardes y decir la verdad.

Preguntó también que si “los niños especiales no tienen derecho a la vida, el diagnóstico fallido no existe que tenemos que decir que porque hay malformación no puede nacer?”.

Aseguró que aunque se considera una mujer valiente cuando habla de las tres causales del aborto queda sin fuerzas.

“Porque yo no estoy aquí para caerle bien a un grupo y a otro no, yo estoy aquí diciendo lo que yo he vivido, la bendición más grande de una madre es cuando tiene su hijo y se lo llevan a la habitación de la clínica. Esta que está aquí es madre de dos niños y nunca he tenido la experiencia de recibir mis hijos en la habitación, porque mis hijos se debaten entre la vida y la muerte”, dijo.

Aseguró que su primer hijo, Ángel, nació de ocho meses y “durante esos ocho meses tuve que ser hospitalizada 15 veces porque mi hijo y yo corríamos riesgo de vida. Gracias a Dios, a mi familia y a mi esposo, luchando y agarrados de fe hoy mi hijo está aquí con nosotros”.

Agregó que al quedar embarazada de su segunda hija, Victoria, la llevaron con problemas cardiacos.

“La niña el corazón no le latía y tenían que hacerme una operación dentro de la barriga y tenían que desembarazarme. Mi familia y yo dijimos que íbamos a aguantar y que esa niña tenía que nacer”, enfatizó.

Explicó que luego de nacer su hija “los doctores dijeron que a los 15 días tenían que hacerle una operación a corazón abierto, y al realizarle unos estudios se dieron cuenta que no tenía nada. Si me hubiese llevado del diagnóstico fallido yo no fuera madre”.

Se recuerda que este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el nuevo Código Penal sin la inclusión de las tres causales.