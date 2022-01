Diputada antivacunas de Chile se infecta de covid y provoca cuarentena masiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE. – El contagio por covid-19 de la diputada chilena Jenny Álvarez, del Partido Socialista (PS) y quien no cuenta con su esquema de inoculación, obligó este martes a más de una quincena de parlamentarios a aislarse de manera preventiva y despertó críticas por su postura antivacunas.

“Junto con desearle una pronta recuperación, como Partido Socialista no compartimos la decisión personal de la diputada Jenny Álvarez de no completar su esquema de vacunación”, indicó el partido en una escueta declaración.

Si bien la vacunación es voluntaria, agregó la formación, “existe una responsabilidad personal que, en el caso de las autoridades, es mayor”.

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Diego Paulsen, confirmó la noche del lunes el contagio de Álvarez, quien ha seguido acudiendo al hemiciclo pese a que en Chile los no vacunados enfrentan importantes restricciones de movilidad, como la prohibición de entrar en museos, cines o interior de restaurantes.

“Si fuera por mí, yo no permitiría que ningún parlamentario no vacunado estuviera en la sala, pero no estamos en dictadura y la Constitución establece que los parlamentarios tienen el derecho constitucional de estar aquí”, indicó Paulsen.

Álvarez tendrá que estar siete días en cuarentena, mientras que sus compañeros de bancada con los que compartió un almuerzo la semana pasada se realizarán este martes un PCR para determinar si están contagiados o si pueden finalizar su aislamiento preventivo.

El contagio de la socialista se suma al de un parlamentario de la ultraconservadora UDI, que fue confirmado este fin de semana y que obligó a otros cuatro parlamentarios de ese partido a hacer cuarentena preventiva.

La pandemia se encuentra en plena expansión en Chile, que este martes registró 7.533 nuevos casos de covid-19, lo que supone un explosivo aumento del 324 % con respecto a hace dos semanas.

La tasa nacional de positividad llegó al 11,4 %, la cifra más alta desde junio de 2021 (11,8 %), cuando la mayor parte de la población se encontraba confinada y la red hospitalaria estaba al borde del colapso.

A diferencia de entonces, la presión hospitalaria ahora es muy baja debido a que la variante ómicron es más leve y al gran número de personas inoculadas en Chile, donde el movimiento antivacunas apenas ha tenido eco.

Chile ha desplegado una de las campañas de vacunación más eficaces del mundo, que alcanza con el esquema completo a más del 92 % de la población (19 millones de habitantes) y ya ha administrado más de 11,8 millones terceras dosis.

El Gobierno inició la semana pasada la administración de cuartas dosis a personas inmunodeprimidas y empezará a vacunar a los trabajadores sanitarios el 20 de enero, a los que seguirán los mayores de 55 años en febrero.

