Diplomático ONU es buscado por violar dos veces a su vecina en Nueva York

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Charles Dickens Imene Oliha, representante diplomático de Sudán del Sur en Nueva York, al parecer huyó del país con su familia, mientras la policía lo busca como sospechoso de violar dos veces a su vecina en un edificio del Alto Manhattan.

Oliha no respondió el martes cuando el New York Post llamó repetidamente a su puerta. El Departamento de Estado no ha confirmado si el diplomático de 46 años ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)abandonó el país o si el gobierno de EE.UU. buscaba revocar su inmunidad.

Un representante dijo en un correo electrónico: “No comentamos sobre los detalles de las investigaciones en curso. Estamos al tanto del incidente al que se hace referencia que involucra a un diplomático acreditado ante las Naciones Unidas”.

“Tomamos estas acusaciones con seriedad y estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York y la Oficina de Asuntos Internacionales del Alcalde, como lo hacemos en todos los casos legales y penales que involucran a diplomáticos extranjeros asignados a Misiones Permanentes y Oficinas de Observación en la ONU”.

Un portavoz de la policía de Nueva York dijo: “Es una situación en la que el Departamento de Estado tendrá que decidir qué hacer con el caso. Todavía está bajo investigación en este momento”, agregó el portavoz. “Cada vez que hay una agresión sexual como ésta, es horrible. Como agencia de aplicación de la ley, hemos hecho todo lo que podemos hacer en este momento”.

En una declaración preparada, la Alcaldía de Nueva York comentó: “Nunca se debe tolerar la agresión sexual de ningún tipo. Hay una investigación activa en curso. Dependiendo de los resultados, tomaremos todas las medidas apropiadas”.

Oliha fueacusado de supuestamente violar dos veces a una joven de 24 años, con y sin condón, después de seguirla desde el vestíbulo de su edificio en Wadsworth Terrace y entrar a la fuerza en su apartamento alrededor del mediodía del domingo.

No parece que ambos se conocieran. Al parecer la mujer le dijo a la policía que había quedado en estado de shock y luego alguien la convenció de llamar al 911. Lo hizo el domingo alrededor de las 9:30 p.m. La joven fue llevada al Columbia University Irving Medical Center, donde se le realizó una prueba de violación, dijeron las fuentes.

Policías detuvieron a Oliha para interrogarlo cerca de las 10:45 p.m. del domingo. Pero fue liberado sin cargos el lunes temprano después de que los detectives confirmaran que disfrutaba de inmunidad diplomática debido a su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Sudán del Sur, dijo NYPD.

La Misión Permanente de la República de Sudán del Sur ante la ONU no había respondido a una solicitud de comentarios hasta anoche. Vecinos del diplomático en el Alto Manhattan comentaron que era aficionado a beber cerveza. Fuente: El Diario Nueva York

