Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, esta nueva oportunidad expondremos el tema: “Dioses regionales versus Dios universal”, esperando les sea de orientación, información y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que hay dioses regionales, dioses que se adoran y funcionan en regiones determinadas del país, de una nación, de una provincia o de un barrio en específico, entre estos dioses tenemos: La Virgen de las Mercedes, La Virgen de la Altagracia, El divino Niño, la Señora del Cobre, La Virgen de Guadalupe, La Señora del Líbano, la Virgen de Chiquinquirá, etc., son dioses exclusivos de un pueblo o de un país.

Ahora bien, hay un Dios universal que se adjudica ser el dueño de todo el universo y que funciona en todas las regiones de los 5 continentes, en todas las naciones, en todo el espacio existente, que no está limitado a tiempo y espacio, según la cita bíblica siguiente: “Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto”, Isaías 45:5 al 7.

Hermanos y amigos, muchas personas, por tradición y por la colonización de América de parte de los españoles han estado adorando dioses limitados a espacio y a tiempo, inclusive estos dioses se fabrican y se venden y hasta se trasladan cargados por los seres humanos que le rinden culto, pero el Dios verdadero y universal conocido (como el Padre, Hijo y Espíritu Santo), no necesitan que lo carguen y no está limitado a una región, sino que funciona en todas partes. “Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, Mateo 18:20.

En este mismo sentido, en México adoran a la Virgen de Guadalupe, mientras en Cuba adoran a la virgen del Cobre, de manera que quien se traslada de un país a otro, su dios se le queda en una región determinada, mientras que el Dios creador del universo (Jehová de los Ejércitos) funciona y está en todo lo lugar, disponible para quienes le creen, obedecen, siguen y le soliciten, según el Salmos 139: 7 al 12: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz.

Mis queridos hermanos y amigos, Dios siempre ha querido eliminar el politeísmo, ya que estas creencias él las prohíbe y considera idólatras a quienes la practican, ya que ningún otro dios u imagen de madera, de metal o piedra ha hecho nada por nadie, mientras él mantiene la creación y él la hizo, mientras la imágenes, los cuadros, las estatuas no pueden oír, no pueden ver, no puede andar, sólo El Dios verdadero es digno de adorar y rendir culto, según el Salmos 135:15 al 18: que transcribimos: “Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, y no hablan; Tienen ojos, y no ven; Tienen orejas, y no oyen; Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, Y todos los que en ellos confían.

Por otra parte, la cámara fotográfica tiene 200 años que se inventó por lo cual, nadie pudo tirarle una foto a la Virgen María, al Señor Jesucristo, a Moisés, al Apóstol Pablo, al Apóstol Pedro, etc., y aunque hubiese una imagen original de algunos de los personajes bíblicos, Dios prohíbe la fabricación, su adoración y culto, ya que él declara estos objetos como inútiles, objetos inanimados… Según Exodo 20:1 al 6: “Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos”.

¿Ha adorado y usted y rendido cultos a la imágenes fabricadas por los hombres? ¿Cree usted que alguien pudo tirarle una foto a María, Jesús, Moisés o algunos de los personajes bíblicos sabiendo que la cámara solo tiene 200 de su creación y ellos vivieron hace más de 2000? ¿Quién cree usted creó el universo lo mantiene y lo sostiene aunque no lo veamos ya que Dios es Espíritu? Juan 4:24. ¿Ha pensado cambiarse de dioses y seguir al único Dios verdadero que funciona en toda la creación y no sólo en una región limitada como lo revela la Biblia?

Concluyendo, somos libres de adorar a los dioses que queramos de los ya existentes y hasta si queremos podemos crear nuevos dioses y rendirle culto, pero el Dios original que ha dado testimonio a través de la Biblia de ser un Dios verdadero, creador, todopoderoso y enviar aún a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación y seguro eterno, si lo queremos, no desea que sirvamos a objetos hechos por manos humanas, que no pueden salvar, de ahí que las Sagradas Escrituras nos aclaran como son las cosas y nadie nos ha de engañar con estos objetos inútiles e inanimados y usted y yo lo decidimos.

Así que el Dios universal versus los dioses regionales, ¿Con cuál se queda?

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo tres pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:00 a.m., a 10:30 y de 11:00 a.m., a 12:30 p.m. y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

Relacionado