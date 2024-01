Dios no autoriza celebrar fiestas al ídolo de la Virgen de la Altagracia

En vista de que la Iglesia Católica celebra una fiesta nacional al ídolo de la Virgen de la Altagracia, el día 21 de Enero de cada año, voy a formular algunas preguntas a su liderazgo.

. ¿Autoriza Dios al Papa Francisco, a los cardenales, obispos, sacerdotes y , diáconos católicos a fabricar, vender y comprar estatuas e imágenes del ídolo de la Virgen de la Altagracia? ¿ Autoriza Dios al liderazgo católico a poseer y colocar en las paredes de los hogares, en el altar de las iglesias y en las calles estatuas e imágenes del ídolo de la Virgen de la Altagracia?

¿ Autoriza Dios al liderazgo católico a organizar procesiones y oficiar misas para que el pueblo dominicano asista a honrar, alabar, adorar , glorificar y a venerar las estatuas e imágenes del ídolo de la Virgen de la Altagracia que se exhiben dentro y fuera de los templos católicos?

¿Autoriza Dios al liderazgo católico a permitir que la feligresía se arrodille y se postre delante del ídolo de la Virgen de la Altagracia para pedirle favores, hacer promesas y confiar en él?

Dios no autoriza al liderazgo católico a promover, organizar ni realizar ninguna de esas actividades religiosas. Tampoco lo autoriza a usar materiales que haya debajo o encima de los cielos, de la tierra o de las aguas para fabricar estatuas o imágenes al ídolo la Virgen de la Altagracia o a otros ídolos. (Éxodo 20:4)

Además, le prohíbe vender, comprar y poseer las estatuas e imágenes que se fabrican al ídolo de la Virgen de la Altagracia y a los demás ídolos, a los cuales llama Dios “dioses ajenos”, debido a que pertenecen a pueblos paganos, que no obedecen sus mandamientos (Éxodo 20: 3)

Y con respecto a las personas que fabrican estatuas e imágenes a los ídolos para adorarlas, honrarlas y venerarlas, Isaías 44:18 señala que tales personas tienen los ojos y el corazón cerrados, razones por las cuales no pueden ver, entender, saber ni obedecer las normas de Dios.

Tampoco autoriza Dios que el liderazgo católico organice procesiones ni celebre misas para alabar, adorar y venerar al ídolo de la Virgen de la Altagracia ni a ningún otro. Sin embargo, el liderazgo católico prefiere obedecer las directrices del Papa que dirige en el Vaticano, en lugar de obedecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la verdadera cabeza de la iglesia y el único que merece recibir alabanza, adoración , glorificación y exaltación (Éxodo 20: 3 ; Romanos 11:36 y 1 Timoteo 6:16)

Por otra parte, Dios no autoriza al liderazgo católico a que enseñe al pueblo dominicano a doblar sus rodillas ni a inclinarse delante de la estatua o imagen del ídolo la Virgen de la Altagracia y otros ídolos para que los honre, adore, exalte, pida favores y haga promesas y confíe en ellos.

Al único que el pueblo dominicano está llamado a doblarle sus rodillas para honrarlo, alabarlo, adorarlo, exaltar su santo y bendito nombre, a pedir favores, hacer promesas y obedecer es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deberes que debe cumplir, no porque lo vea en una cruz o en un crucifijo, sino porque siente las manifestaciones de su Santo Espíritu dentro de su corazón (Éxodo 20: 5; Filipenses 2:10-11)

También es necesario que el pueblo dominicano entienda que Dios es fuerte y celoso, razones por las cuales le prohíbe creer y confiar en el ídolo de la Virgen de la Altagracia o en cualquier otro y tomar su santo nombre en vano, ya que debe amarlo con toda su mente, fuerzas, corazón, espíritu y guardar sus mandamientos para que pueda contar con su eterna misericordia (Éxodo 20: 5 – 6; Mateo 22:37)

Por tanto, dominicano o dominicana, no comparta tu mente, tus fuerzas, tu corazón ni tu espíritu con el ídolo de la Virgen de la Altagracia ni con ningún otro. Compártelos, exclusivamente, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió por tus pecados, te los perdona y te adopta como hijo o hija de Dios y te ofrece vida eterna.

Finalmente, me voy a referir a uno de los errores más graves que el liderazgo católico haya cometido, junto a las autoridades judiciales, civiles y militares de nuestro país, debido a que mantienen oficialmente al ídolo de la Virgen de la Altagracia como “ la madre espiritual y protectora del pueblo dominicano”, por no entender que Dios es el único que tiene poder infinito para fundar, proteger, salvar o destruir a cualquier nación de la tierra. Y si alguna persona lo duda, la invito a leer y reflexionar lo que narra Génesis 7: 21-22.

POR ENRIQUE AQUINO ACOSTA