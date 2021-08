Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, en esta oportunidad expondremos el tema: Dios (Jehová) prueba al justo, ¿por qué y para qué? Esperando les sea de edificación e información…

Bien, comenzamos diciendo que Dios en su palabra la Biblia revela que él prueba aquellos que le sirven y le siguen, y probar es examinar, cerciorarse de sí o si no son lo que son, como también la empresa prueban a sus empleados cuando le exigen papel de buena conducta y exámenes médicos, para poder emplearlos, así Dios también para que quede demostrado lo que somos son las pruebas divinas, no para Dios saber lo que somos, porque él lo sabe de antemano, pero las personas alrededor y los demonios no lo saben, pero lo sabrán cuando Dios permita la prueba… ¿Si o no?

En ese mismo sentido, el salmo 11:5, dice: “Jehová prueba al justo; pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece”, de manera a quienes dicen servir a Dios y seguirle la prueba es segura de parte de su Creador, para que quede demostrado que camina acorde a las normas divinas en cualquier circunstancia de la vida, buena o mala, aunque también hay cristianos que se queman en las pruebas, pero después se superan y pasan en el examen. Para subir de nivel hay que pasar el examen…¿Qué me dice usted?

Hermanos y amigos, la Biblia también dice el libro de Génesis capítulo 22, que Dios probó Abraham con respeto a su hijo Issac y pasó el examen por lo que Dios le bendijo aún más y transcribimos la citas bíblicas íntegra: “Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.

Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz”, Génesis 22…

También, tenemos el caso del justo Job, a quien Dios quiso le viniera la prueba para avergonzar a Satanás, cuando éste le atacó con el permiso divino, según la citas encontradas en el Libro de Job, que no vamos a transcribir por extenso, pero que usted puede leer, si saca el tiempo y quiere documentarse… Job, capítulo 1 y 2…

Por otro lado, Adan y Eva fueron probados de parte de Dios cuando permitió que la serpiente los tentara y éstos debieron rechazar sus proposiciones, pero se dejaron seducir al no darle el valor al mandamiento divino que ya les había dicho que no comieran del fruto prohibido. Génesis cap. 3.

Mis queridos hermanos y amigos, Dios probó al pueblo de Hebreo su pueblo, cuando los llevó al desierto (lugar inhóspito y de escasez para ver como actuarían en la pruebas diversas, lamentablemente se quemaron y hasta su líder llevó parte de las consecuencias. Exodo, capítulo 17.

En ese mismo orden de enseñanza, también, Dios probó a su propio Hijo Jesucristo cuanto lo impulsó al desierto para ser tentado por el Diablo y dejar demostrado su fidelidad al Padre, al rechazar toda tentación, aunque estaba en un cuerpo de carne y hueso. Mateo capítulo 4.

Hermanos y amigos, también el Señor Jesucristo probó a sus discípulos y otras personas que quisieron seguirle y servirle y entre estos tenemos el hecho cuando Cristo les dijo a sus discípulos que alimentaran una multitud en el desierto para ver su reacción y él mismo después les proveyó los panes y los peces, Mateo 14:14 al 18; también cuando la Mujer sirofenicia quería que un milagro para su hija, él no le respondió palabra, pero ésta insistía hasta que obtuvo la respuesta positiva de parte del Hijo de Dios, quien la probó antes de concederle el milagro, Marcos 7:24 al 30; igualmente a Bartimeo, el ciego y otros más, aún al mismo joven rico al que le dijo vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, pero éste se quemó. Marcos 10:17 al 30… Adóralo si puede…

Mis queridos hermanos y amigos, Cristo también probó a Martha, María y Lázaro cuando éste murió y luego lo resucitó para mostrarles su poder y su gloria. Juan Cap. 11.

¿Cree usted que Dios no prueba a nadie como dicen muchos por ahí? ¿No probó Dios Abraham cuando le dijo que ofreciera a Isaac en sacrifico o su Biblia no contiene este relato? ¿Quién cree usted que llevó a Jesucristo a desierto para ser tentado por el Diablo? ¿Sabía usted que Cristo probó también en diferentes ocasiones a sus discípulos y al joven rico, el cual se quemó al no deshacerse del obstáculo que le impedía la salvación?

Concluyendo, Dios prueba a sus seguidores según la Biblia y vemos muchos relatos de los cuales les hemos mencionado algunos, y aunque muchos no nos gusten las pruebas son parte del aprendizaje tal como hacen en las escuelas y las universidades con los estudiantes. Ahora, Dios nunca nos dará una prueba más allá de lo que él sabe que podemos resistir y más cuando él mismo está dispuesto ayudarnos para que la pasemos y así crecer espiritualmente, desde luego hay que solicitarlo en oración y les transcribo la cita bíblica: “13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, 1ra. Corintios 10:13.

Así que, Dios prueba al justo para que quede demostrado en esta tierra y el mundo espiritual que camina en la voluntad de Dios y porque se necesita crecer para llegar a un nivel mayor en la responsabilidades cristianas y obtener más bendiciones espirituales y materiales. ¿Sí o no?

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo tres pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 3.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse…

Por Miguel de J. Ramírez P.

