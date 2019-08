Dionis Sánchez afirma que lo que hace falta en la frontera es un “muro de industrias”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Dionis Sánchez, senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Pedernales, abogó por la creación de lo que llama “un muro de industrias en la zona fronteriza” en donde se beneficie tanto a dominicanos como a pobladores haitianos en los territorios fronterizos.

“Hemos llamado la atención a la parte fronteriza, a lo que tiene que ser los controles fronterizos, a lo que pudieran ser oportunidades de negocios, de intercambio, pero legal,”, aseguró el dirigente del PLD al insistir en el impulso industrial en la franja limítrofe.

Denuncia que se ha vivido de espaldas a la frontera, aunque reconoce y destaca que las presentes autoridades han asumido un mayor control en toda la línea fronteriza, con tecnología, con equipos con mejores dotaciones.

“Lo que pasa es que la situación no es tan fácil cuando tú eres fronterizo, con un país que está muy por debajo en el desarrollo, en la estabilidad política, económica, siempre va a haber una presión muy fuerte desde ese país hacia el siguiente”, comentó.

Recordó que los dominicanos nos embarcamos a cruzar el Canal de la Mona para llegar Puerto Rico en gran medida por las mismas razones.

“Esa presión cada día será mayor y un país que no se ve un camino de estabilidad”, sostiene

Explicó el Senador por Pedernales que el crecimiento demográfico de Haití es una cosa espantosa, un crecimiento sin ningún control, porque allí no hay estadísticas de nada. Más del 60 por ciento de esa población no tiene documentación.

“Ese problema tenemos que sentarnos a definir cuál va a ser nuestro procedimiento. Se ha hablado de muro, de 20 mil cosas. Yo particularmente he dicho hagamos “un muro de industrias” en toda la línea fronteriza y no me voy a cansar de decirlo.

Dijo que hay que provocar que la comunidad internacional haga en toda la línea fronteriza industrias y aprovechen esa mano de obra barata de dominicanos y haitianos que puede ser 50 a 50 para dar mayor mano de obra a esa población haitiana.

Vamos a exhibir los logros del PLD

Por otro lado, el senador Dionis Sánchez dijo que continuará dando a conocer en cada espacio las obras que se han desarrollado en cada uno de los períodos de gobiernos en los que le ha tocado gobernar al Partido de la Liberación Dominicana.

“Por el interés nacional, nosotros vamos a exhibir los logros de las gestiones de gobierno del PLD. Las gestiones que ha desarrollado el presidente Leonel Fernández y que ha continuado excelentemente bien el presidente Danilo Medina”, dijo.

