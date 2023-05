Dío Astacio considera no hay ni habrá ningún impedimento para la lectura de la Biblia en las escuelas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el marco de la séptima versión del “Desayuno Nacional de Oración”, el pastor Dío Astacio aseguró que en la actual gestión del presidente Luis Abinader, no existe, ni existirá ninguna ley, resolución, ni ordenanza que limite el cumplimento de la Ley 440, que establece la lectura de la biblia en las escuelas, por lo cual invitó a que la iglesia de Dios a continuar incentivando al estudio del libro más importante del mundo.

Además, reiteró que por primera vez un presidente celebra el Día de la Biblia en el Palacio Nacional por dos años consecutivos como lo ha hecho Luis Abinader.

De igual manera, puntualizó que el mandatario ha tratado con alto respeto y generosidad a la comunidad de fe en todas sus vertientes.

“Yo como enlace, representante del presidente la República ante la iglesia evangélica, quiero decirles lo siguiente:” Para que haya prosperidad en una nación debe existir armonía, por eso este salmo nos enseña que la armonía es lo que trae la bendición a los países y a las naciones, por lo tanto, “si queremos paz, tenemos que seguir orando para que la palabra de Dios sea el libro que es para nuestra nación, entonces permítanme orar entonces por la prosperidad, porque no habrá prosperidad si no hay paz, y no habrá paz sin pacificadores, bienaventurado los pacificadores porque ellos verán a Dios “, puntualizó Astacio.

En sus palabras ante los demás invitados al evento, el aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Este (SDE), citó el Salmo 13, que dice: ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!, pasaje bíblico que utilizó para recordar, que para que exista armonía en el país, tiene que coexistir también un respeto a la palabra de Dios pues la biblia es el símbolo patrio más trascendente en la nación dominicana.

El Desayuno Nacional de Oración reunió al liderazgo evangélico nacional, funcionarios gubernamentales, dirigentes empresariales, diplomáticos, congresistas, jueces y dirigentes políticos para orar al Dios Todopoderoso por la iglesia, la familia, la nación, por la seguridad nacional y los próximos procesos electorales.

En el evento convocado por el Ejército Dominicano de Oración que preside el Revendo Doctor Pedro Choi también se oró favor del presidente de la República, por los poderes del estado, por la salud social y espiritual de la sociedad, por el fortalecimiento de la democracia, por el establecimiento del orden divino en la tierra y por la protección divina librándonos de la calamidad.

Relacionado