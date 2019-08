Dinámica estatal

Comparte esta noticia

Las investigaciones criminales que se realizan en la República Dominicana parecen dejar siempre claro dos cosas, o una de dos. Primero que los organismos del Estado hacen su trabajo sin importar lo que hagan los otros, o segundo que la complicidad ha permeado toda la estructura.

Podemos pensar en esta última parte, aunque no es del todo verdad. Hay mucho de lo primero. Es decir, en que cada quien hace lo suyo sin coordinar o respetar lo que hacen los demás.

No es posible que tantas acciones ilícitas puedan producirse durante tanto tiempo, sin que nadie advierta que algo no anda bien. Hay mucha corrupción en múltiples instancias públicas como en la vida privada, pero hay que suponer que no todo está dañado.

