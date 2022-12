(VIDEO) Dimitrov sustituye Djokovic y se impone a Kyrgios

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El búlgaro Grigor Dimitrov ocupó el lugar inicialmente fijado para el serbio Novak Djokovic y completó la jornada de la Liga de Tenis de Dubai, el torneo de exhibición mixto que se disputa en Emiratos Árabes, con un triunfo ante el australiano Nick Kyrgios por 7-6 (5) y 6-3.

El balcánico anunció pocos minutos antes del inicio del choque que no se encontraba en condiciones de saltar a la pista por lo que Dimitrov, que previamente había disputado junto a la bielorrusa Aryna Sabalenka el partido de dobles mixto con triunfo ante la canadiense Bianca Andreescu y el indio Rohan Bopanna, ocupó su lugar.

Dimitrov tardó una hora y siete minutos en batir al oceánico y deshacer la igualdad que existía entre ambos en sus duelos precedentes. Dos victorias para cada uno.

@GrigorDimitrov Go G! Set 1 in the bag vs Nick pic.twitter.com/ZDbzYwTA2T

— griglobal (@griglobal1) December 21, 2022