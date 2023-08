Dillon Brooks recuerda su cruce con LeBron en los playoffs

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Dillon Brooks trató de meterse en la cabeza de LeBron James durante la serie entre los Memphis Grizzlies y Los Angeles Lakers. Lo llamó viejo, dijo que no lo respetaba a menos que le hiciera 40 puntos y hasta le golpeó la entrepierna, pero nada funcionó: El Rey fue clave para despedirlo en la primera ronda de los playoffs.

El ahora jugador de los Houston Rockets ha recordado el enfrentamiento de la temporada pasada, sin embargo, no parece estar arrepentido de sus estrategias. El periodista Arash Madani de Sportsnet le cuestionó sobre el cruce de palabras que tuvo con James durante un calentamiento y dijo: «Siento que siempre lo tuve. Siento que esa serie se me echó encima por mis palabras, pero he estado diciendo cosas todo el año y ganamos 50 partidos».

Brooks no precisó a qué se refería con el «siempre lo tuve». Quizás hizo alusión a que obtuvo la atención de LeBron porque en el sentido estricto de baloncesto no lo detuvo. Las estadísticas de los seis partidos muestran que promedió doble-doble de 22,2 puntos y 11,2 rebotes. Además, de acuerdo a la página NBA.com, tuvo 61,1 por ciento de efectividad cuando lo defendió Brooks.

El canadiense, quien representará a su país en el Mundial 2023, aseguró que el rol de villano que lo ha caracterizado es solo un personaje. «Cuando estoy en la pista entro en personaje. Juego físico, agresivo y hago mucho trash talk también. Mi compañeros me quieren, pero todos los demás me odian. Lo que más disfruto es meterme en la piel de la gente. Si te veo llorándole al árbitro sé que te tengo. Me encanta», pronunció el jugador de 27 años de edad.