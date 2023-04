Dillon Brooks no será sancionado por su falta a LeBron

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Dillon Brooks fue expulsado durante el tercer partido entre Lakers y Grizzlies, pero dicha sanción no acarrearán un partido de suspensión. Según ha anunciado Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, la liga ha revisado la acción y ha determinado que no es necesaria ninguna otra medida, de modo que el jugador podrá participar en un Game 4 que se antoja clave para Memphis.

Brooks tuvo que poner rumbo a vestuarios cuando solo habían transcurrido 17 segundos de la segunda mitad tras golpear a LeBron James en la entrepierna mientras el de Akron subía el balón a campo contrario. Dillon fue sancionado con una flagrante de tipo 2, lo que le costó su tercera expulsión del curso y le hizo empatar con Marcus Smart y Malik Monk como el jugador que más veces ha sido enviado a la ducha antes de tiempo. Una de ellas, la que tuvo lugar ante los Cavaliers, se debió también a un golpe en la entrepierna, en este caso a Donovan Mitchell, y en aquella ocasión sí le acarreó un partido de sanción.

El de los Grizzlies se negó a hacer declaraciones sobre la acción, pero sí las hizo Ja Morant, quien considera que su compañero no estaba tratando de golpear a LeBron: «Creo que ha sido expulsado por otras acciones del pasado. Si veis la jugada, él estaba intentando alcanzar el balón, pero en ese momento James se la cambia de mano por la espalda, y obviamente le ha dado en un lugar bastante sensible para un hombre. ¿Flagrante de tipo 1? De acuerdo. ¿Pero expulsión? No estoy de acuerdo para nada».

LeBron, por su parte, tampoco quiso hablar acerca de si consideraba que Brooks merecía una sanción apelando que no era él quien tenía que decidir. Veremos si vuelven a saltar chispas entre ambo en el cuarto partido, pues la serie ya venía caliente desde las declaraciones de Dillon tras el Game 2, en la que despreció a James por su edad y le instó a anotar 40 puntos si quería ganarse su respeto.

Relacionado