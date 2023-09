Dillon Brooks mostró lo mejor versión en Mundial de Baloncesto

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Para Dillon Brooks el Mundial ha sido como pulsar reinicio en el ordenador. Apreciado como un jugador clave en Memphis hasta hace pocos meses, de pronto conoció que no querían seguir con él, en gran parte a causa de su carácter y comportamiento. Por diversos motivos se le colocó el cartel de díscolo y propenso a los conflictos. Pues bien, con Canadá se ha visto poco de eso y mucho de las virtudes que parecían convertirle en indiscutible durante su etapa en los Grizzlies. Así le define Jordi Fernández, quien ha sido su head coach en la selección de su país.

«Es un chico excelente. No es más que una persona normal que llega y es muy profesional. Se cuida mucho y hace todo el trabajo para estar cien por cien listo para jugar. Su trabajo en el gimnasio, las cosas que hace por su cuenta: es un excelente profesional», comenta en declaraciones a Toni Canyameras de Mundo Deportivo antes de remarcar las cualidades de su pupilo dentro y fuera de la cancha.

«Dentro del vestuario conecta con sus compañeros, todos lo respetan. Es como el resto del grupo, no es nada del otro mundo. Es uno de los mejores competidores que he visto, y en toda la cancha, no solo defensivamente –donde tiene superpoderes–, sino que ofensivamente ha demostrado que no solo puede anotar sino también ser eficiente con la calidad de los tiros», sentencia.

Esta es la clase de jugador que quieren ver en Houston. Los Rockets han confiado en el con un contrato de cuatro años y 86 millones de dólares y ahora esperan que sea el líder defensivo del equipo. Quieren empezar a ganar partidos y creen que Brooks puede ser esencial para completar el proceso.