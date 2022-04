“Dile a él” el nuevo sencillo de Gaphriel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante de Urban-Pop Gaphriel presentó su nuevo sencillo musical titulado “Dile a él”.

La producción musical fue realizada en Medellín Colombia por Jair Latín, las letras de “Dile a él” son autoría de Gaphriel el cual nos contó que busca con esta canción:

“Quiero que las mujeres se valoren, que no se queden en una relación que no da para más, a no vivir de ilusiones y de promesas que no serán cumplidas por alguien que constantemente rompe su corazón, siempre habrá alguien que te va querer, respetar y cuidará de ti, te tomara de la mano y caminaran juntos a la felicidad”.

La canción “Dile a él” cuenta con un video oficial grabado en la ciudad de Medellín, Colombia bajo la dirección del director audiovisual Kriss “Salón de la fama”.

Este nuevo sencillo de Gaphriel se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y YouTube, como también estará sonando en las principales emisoras de música urbana en Rep. Dominicana, Colombia y Venezuela.

Este cantautor se encuentra actualmente trabajando bajo el sello JP Records presidido por el empresario Juan Pareja (Dímelo JP), y un equipo musical conformado por el productor colombiano Jair Latín y el productor Dominicano Blacksheep Produza, creando nuevas canciones para el lanzamiento de su primer EP.

Gaphriel junto a su casa disquera están ideando una gran gira promocional que será realizada en república dominicana, Colombia, Venezuela y otros países.

