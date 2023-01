Digecog exhorta al Congreso aprobar Ley Fideicomiso para regular desarrollo junto al sector privado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de Contabilidad Gubernamental (Digecog), exhortó a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley del Fideicomiso que ha sido satanizada por los legisladores y políticos de los principales partidos de oposición, causando revuelo y dudas en el pueblo dominicano bajo el argumento de que esto sólo favorece al sector privado, cuando es algo que ha sido ejecutado indiscriminadamente en gobiernos anteriores y que este gobierno quiere regular.

Félix Santana García, director general de Digecog, indicó que muy lejos de esos alegatos la administración del presidente Luís Abinader está enfocada en lograr un mayor bienestar para todos sus ciudadanos, y por eso está interesada en que se hagan las cosas con mayor transparencia a través del Congreso Nacional, a los fines de que todos los acuerdos con el sector privado se regularicen y fiscalicen por la Contraloría General de la República.

“Con dicha aprobación de regulación, las compras y contrataciones que se lleven a cabo de ahora en adelante estarán sujetas a la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, a la Cámara de Cuentas y a las superintendencias de Bancos y Mercado de Valores de la República Dominicana, evitando con ello la comisión de actos de corrupción”, expresó, de acuerdo con un comunicado de este lunes.

Santana García explicó que “de aprobarse la susodicha ley, todos los fideicomisos tendrán que rendir cuentas ante los dominicanos a través de los mecanismos correspondientes, tal como norma la Ley Núm. 200-04 sobre libre acceso a las informaciones públicas”.

Dijo que “con ello se evitarían irregularidades como las que en pasados gobiernos recientes se cometieron, pues hay una máxima que reza que: “lo que no está prohibido está permitido”, pero desde que se apruebe dicha ley de fideicomisos, no se permitirá ninguna acción que no esté establecida”.

El funcionario de la entidad encargada de regular la contabilidad pública se quejó de que el comentario “más alejado de la realidad” que hace la oposición en lo referente al nuevo proyecto de ley sobre fideicomisos, de que la misma permitiría endeudar al país de forma exorbitante e irresponsable y que no estaría sujeta a la Ley Núm. 340-06 y su Reglamento, sobre compras y contrataciones, es toda una falsedad.

Sostuvo que lo que se persigue con esta figura financiera es que los recursos del Estado que sean destinados a proyectos, planes y programas se ejecuten a través de una fiduciaria que los administre sin beneficiarse de éstos, cumpliendo con las metas, objetivos, misión y visión a favor de todos los dominicanos, que a la postre serán los beneficiarios.

El director general de Digecog precisó que los fideicomisos tienen justificación, no solo en la República Dominicana, sino también en muchos países donde hoy se ejecutan estos exitosamente y han rendido los resultados esperados.

Indicó también que “las figuras de fideicomisos tienen su razón de ser en que a través de estos se llevan a cabo proyectos, obras, compras de bienes y servicios que de ejecutarse en el marco de la actual burocracia estatal se tomarían mucho tiempo para su realización, evitando el ahorro de tiempo y dinero en su ejecución”.

Santana García indicó que” la oposición política no debe sentir temor en aprobar dicha ley de fideicomisos, pues el gobierno que preside el ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha dado muestras de ser un estadista: honesto, trabajador y humilde, al que lo único que le apasiona es trabajar 24/7 a favor del pueblo dominicano”.

La economía en el 2023

En otro orden, el funcionario hizo referencia a las expectativas económicas que ha pronosticado para el 2023 el Banco Mundial, dando la nefasta noticia de que el crecimiento mundial podría caer hasta quedar “peligrosamente cerca de la recesión debido a la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y la invasión rusa a Ucrania”.

“En América Latina y el Caribe el crecimiento caerá de un 3,6% estimado en 2022 a 1,3% en 2023 (0,6 puntos porcentuales menos de lo previsto en junio 2022), antes de recuperarse algo, hasta el 2,4% en 2024; mientras que el crecimiento de la República Dominicana promedia un sólido 4.9% en 2023 y 2024”, acotó.

Santana García aseguró que “las actuales autoridades gubernamentales han sabido administrar y torear muy bien las crisis desde el inicio de la pandemia”, por lo que el pueblo dominicano debe confiar en las medidas adicionales que está tomando como la del fideicomiso, para que el desarrollo económico y social no se detenga por la falta de un apoyo regulado.

