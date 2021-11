DIGECOG dice Abinader exige transparencia, “porque quien no tiene hechas no tiene sospechas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) declaró que la intención de que ningún evento económico quede al margen de la contabilidad gubernamental son directrices del presidente Luis Abinader Corona, como evidencia de que “quien no tiene hechas, no tiene sospechas”.

Estas declaraciones fueron emitidas por el director general de la Digecog, Félix Santana García, durante la tercera ronda de firmas de acuerdos con seis instituciones del Gobierno central, para la depuración de su contabilidad, y el fortalecimiento de las finanzas públicas.

La citada ejecutoria cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y Financiera de la República Dominicana y la movilización de los recursos nacionales (PROGEF) de la Unión Europea.

Santana García declaró que la intención del presidente Abinader es lograr unas finanzas públicas robustecidas y transparentes a través de estos acuerdos, para que no haya ni un mínimo descuido en el registro de los eventos económicos y financieros en las instituciones del Estado.

“Es la intención de este Gobierno evitar los actos de corrupción, porque cuando no se registran las operaciones financieras y económicas de manera clara, lamentablemente hay alguna intención inconfesable. Estamos procurando de que todo sea lo más claro posible, que no haya ningún evento económico que quede al margen de la contabilidad gubernamental, porque el que no tiene hechas, no tiene sospechas”, expresó Santana García.

El funcionario dijo estar consciente de la responsabilidad que tiene la presente gestión en materia de rendición de cuentas, ya que el dinero del erario obtenido a través de las recaudaciones de impuestos que paga el pueblo dominicano debe ser minuciosamente detallada y explicada en cuanto al uso que se le da.

“Hay un interés muy marcado en el programa de gobierno del señor presidente de la República de que desde la Digecog podamos hacer ese trabajo de registrar y dar cuenta del dinero de los ciudadanos, buscando siempre la transparencia para evitar los actos de corrupción”, explicó Santana García.

Referente a los acuerdos interinstitucionales suscritos, el director general de la Digecog resaltó que través de éstos se reafirma el compromiso con la Ley 126-01 de Contabilidad Gubernamental, a fin de sanear y depurar las cuantas contables que, según señaló, en anteriores administraciones se habían hecho incorrectamente y de espaldas a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

Recientemente, este órgano rector de la contabilidad pública suscribió un acuerdo de esta naturaleza con el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo y el Servicio Nacional de Salud.

Y en esta ocasión correspondió al Ministerio de la Vivienda Hábitat y Edificaciones, a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, a la Dirección General del Programa de Ayuda Social “Progresando con Solidaridad” (programa Supérate), al Instituto de Formación Docente “Salomé Ureña”, al Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular Doctor “Eduardo Latorre Rodríguez” y a la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal, suscribir estos acuerdos para el saneamiento de sus operaciones contables.

Dentro de lo estipulado en el acuerdo rubricado con las seis instituciones, la Digecog brindará entrenamiento y asesoría en el manejo del módulo del sistema de Contabilidad Gubernamental del Sistema Integrado de gestión Financiera (Sigef) y en el Sistema de Administración de Bienes del Estado (SIAB), todo esto con el fin de lograr los objetivos del proyecto de saneamiento de las finanzas estatales.

