Difunden documental sobre tráfico de drogas desde RD y Puerto Rico a EEUU

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._Las cadenas Fox y su filial en Washington y ABC en Boston, difundieron un documental filmado el diferentes localidades de la República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos de América sobre la forma en que operan narcotraficantes dominicanos para llevar ddrogas hacia el mercado norteamericano.

El documental “Beyond the Border: The Opioid Pipeeine” (Más de la Frontera: El Oleoducto de Opiáceos”, realizado en Nueva Inglaterra, República Dominicana y Puerto Rico, por la reportera Céline MCArthur y el camarógrafo Freddy Wheeler, presenta escenas filmadas en el paraje Tortuguero de Azua y barrios de Baní, y expone los métodos con los que los narcotraficantes dominicanos operan para enviar heroína, fentanilo y cocaína hacia las principales ciudades de Nueva Inglaterra, New Hampshire y otros estados en el Noreste de Estados Unidos. (Video https://youtu.be/eLk0MKn3eEU)

La periodista entrevistó a diferentes personas para la producción del documental, entre ellas el coronel Juan Faustino Olivares Amparo, a cargo de las operaciones especiales de la Dirección General de Control de Drogas (DNCD); un traficante enmascarado y con la voz distorsionada, respondiendo en fluido inglés; un agente dominicano encubierto de la DEA, una adicta al crack en una zona del Sur, varios agentes encubiertos de la DEA y altos oficiales de esa agencia tanto en Nueva Inglaterra como en la República Dominicana y Puerto Rico.

El equipo del documental también contactó a oficiales de la DEA, Protección y Aduanas y la Policía de Inmigración y al alcalde de Aguadilla (Puerto Rico), Carlos Méndez, quienes se refirieron a los avances que han logrado los narcos para enviar las drogas desde la región del Caribe a Estados Unidos..

En el documental también aparecen los agentes especiales Matthew Donahue y John Delena, a cargo de las divisiones de la DEA en Nueva Inglaterra y la región del Caribe.

Además, captaron arrestos de agentes de la DNCD en barrios dominicanos y presentan la academia de entrenamientos de la DEA en Santo Domingo, el laboratorio y el centro de vigilancia de la agencia nacional dominicana anti drogas, siempre cubriendo algunos rostros.

El documental comenzó a ser emitido a partir del 14 de este enero y será repetido en horarios diferidos.

La reportera y los camarógrafos que filmaron el documental, eran parte del pesonal del desaparecido canal NH1 News en New Hmapshire, de donde fueron despedidos cuando el propietario lo vendió por $68 millones de dólares a una corporación de comunicaciones.

McArthur era la presentadora del estelar espacio Weeknight en el canal del cual fue despedida cuando pasó a manos de la empresa WBIN TV.

“Nos íbamos a tomar nuestro propio tiempo de vacaciones para hacer esto, todos los elementos estaban en su lugar cuando la estación se cerró, pero estábamos decididos a seguir adelante”, dijo.

“Esta fue solo una historia sobre la que nos sentimos fuertes, al descubrir de dónde venían las drogas”, dijo Wheeler. “Combinamos nuestros cheques de indemnización, trabajamos juntos para encontrar algunos vuelos baratos, conseguimos una habitación barata en un hotel”.

“Llevamos barras de Granola para comer, así no tuvimos que gastar dinero en comida”, relató la periodista.

El documental comienza con una escena de una víctima de sobredosis en un cementerio de Manchester (New Hampshire) y revela cuán fácil es que grandes cantidades de drogas lleguen desde las costas de la República Dominicana y los aeropuertos de Puerto Rico a Boston y a las calles de Nueva York y New Hampshire.

El programa presenta algunas de las formas innovadoras en las que la DEA de New Hampshire, la Policía Estatal de Massachusetts y la Policía de Protección de Aduanas (CBP), están utilizando para enfrentar los envíos masivos de cocaína, heroína y drogas sintéticas a la región.

“Estoy orgulloso de ello, fue abrir los ojos, por decir lo menos”, dijo McArthur.

Y agregó que “me hizo apreciar todo lo que hace la Policía. Están trabajando muy duro pero trabajando contra un oponente con dinero y mano de obra ilimitados. Es difícil”.

Wheeler dijo que los envíos fáciles, que la Policía no puede interceptar, tienen que ver con la geografía.

“No pueden controlarlo en el país porque hay mucha costa”, dijo el camarógrafo. “Entonces puedes llevar todo lo que quieras en un viaje de ida en avión desde Puerto Rico a Boston”, expresó.

Agentes federales, estatales y locales, elogiaron el documental.

“Es un reflejo preciso en el juego de ajedrez que jugamos todos los días para mantener las drogas alejadas de las calles de los Estados Unidos”, dijo Mickey Hohol, agente de la rama de aviación y marina de Aduanas de los Estados Unidos en El Caribe.

“No quiero olvidar mencionar las contribuciones del camarógrafo de Céline, Freddy Wheeler, cuyo talento detrás de la cámara, hace que todo sea posible. Agrega una dimensión emocional al documental a través del visor que no se puede igualar”, dijo el oficial.

“Este es uno de los únicos informes que aborda el problema y confronta a lo que nos enfrentamos. De principio a fin, esta es la pelea de todos. Más allá de la frontera: el oleoducto de opiáceos “es excelente, un jonrón”.

McArthur y Wheeler se acercaron pero no obtuvieron interés de los ejecutivos de WMUR-TV en Manchester para transmitir el programa.

Cuando el agente de McArthur sugirió WCVB, los dos fueron nominados a los Premios Emmy de televisión de Nueva Inglaterra.

