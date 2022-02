Diferencias entre R y RR: ¿”TELEREALIDAD” o Telerrealidad?

Según diversas teorías e investigaciones, la R posee su origen en la escritura jeroglífica egipcia, especialmente, donde era una cabeza humana vista de perfil. Por esta razón los fenicios la llamaron res, palabra que quiere decir “cabeza“, y le dieron una forma que evoca a la actual letra p, aunque escrita al revés, es decir, orientada hacia la izquierda. (Prezi.com)

La R es la decimocuarta letra y la decimoquinta consonante del alfabeto español, además, también representa la decimoctava letra del alfabeto latino básico. Su nombre en español es femenino: la erre, en plural: erres. Asimismo, la ortografía de 2010 desaconseja llamarle "ere" a esta variante simple.

Formas adecuadas de escritura de la R

Según las reglas gramaticales actuales, se debe escribir con rr siempre que esta vaya entre dos vocales, aunque se trate de una palabra compuesta cuya forma simple lleve una sola r. Ejemplos: “Telerrealidad”, “Contrarrestar”, etcétera. Sin embargo, con frecuencia se observa a través de algunos medios de información, que su uso no es adecuado, en muchos casos por desconocimiento de las reglas gramaticales del español.

La R se escribe y se pronuncia cuando al hablar nos disponemos a pronunciar un sonido relativamente suave. Es decir, al pronunciar palabras como las que siguen: “caro“, “coro“, “vara“, o “tira“, etcétera.

En consecuencia, en el caso específico de las palabras compuestas, su construcción (como ya hemos avanzado) no altera en modo alguno su naturaleza ni en la escritura y mucho menos en la pronunciación. Por tanto, para mostrar este argumento, me propongo utilizar un ejemplo bastante visto a diario por muchas personas de habla hispana. Me refiero al concepto TELERREALIDAD, el cual figura escrito de forma equivocada en un programa televisivo dominicano, mismo que es utilizado en ese contexto a modo de eslogan.

Según la Real Academia Española (RAE), el concepto TELERREALIDAD proviene de tele-2 y realidad, y significa género televisivo basado en la presentación de casos, vivencias o conflictos personales, reales o inducidos.

Este género televisivo, por su parte, surge a principios del año 1991, específicamente con la serie neerlandesa (Relativo a los países Bajos o a sus habitantes) Nummer 28, la cual representa el primer programa en juntar a desconocidos y al mismo tiempo grabar sus interacciones. Sin embargo, este fenómeno toma su mayor auge a finales de la década del 1990, por consiguiente, a principios del año 2000, van a surgir fenómenos internacionales como: Survivor y Big Brother, respectivamente.

A modo de conclusión y recomendación

Finalmente, en el caso específico y particular del concepto “TELE REA LIDAD“, utilizado de esta forma en el programa el Show del Mediodía que produce y conduce el reconocido productor de espectáculos y por demás creativo Iván Ruiz, es oportuno y certero señalar, que, el mismo aparece escrito de manera errónea desde el punto de vista gramatical (falta ortográfica). En tal sentido, al consultar algunos expertos en la rama, como es el caso del maestro de Lenguas Extranjeras, Joaquín Colomé Reyes, este nos ofrece el dato de que este fenómeno sólo puede ser posible en el idioma inglés ya que en el alfabeto anglosajón no existe el dígrafo RR. Por otra parte, para el veterano catedrático universitario (Uasd), poeta y escritor Orlando Muñoz Pineda, se trata de una falta ortográfica la grafía “TELEREALIDAD“. Sin embargo, al mismo tiempo recomienda que, si se quiere justificar su escritura, deben escribir el concepto utilizando un guion, a esta recomendación también se suma el doctor y lingüista Bartolo García Molina, por ejemplo:

TELE-REALIDAD.

Por José Santana-Guzmán

