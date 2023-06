Diez sorpresas a mitad de la emocionante campaña del 2023

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Sorprendentemente, hemos llegado al punto medio de la temporada de Grandes Ligas del 2023. Parece que fue ayer cuando nos preguntábamos cómo funcionaría el reloj de pitcheo, cómo sería un mundo sin shifts y qué tan grandes eran esas bases. Qué jóvenes éramos entonces. Qué poco sabíamos.

Sobra decir que la campaña 2023 ha traído todo tipo de sorpresas, cosas que nadie podría haber visto venir. Ahora que hacemos balance de la primera mitad de esta emocionante y desconcertante temporada, echemos un vistazo a las 10 mayores sorpresas hasta la fecha.

1. El mundo al revés del Oeste de la Liga Nacional

Casi todo el mundo preveía que los Rockies acabarían de últimos en esta división. No se equivocaron. Pero el resto de la División Oeste de la Liga Nacional está completamente patas arriba. El gran debate era si los Padres serían capaces de superar a los Dodgers en la campaña regular, luego de eliminarlos en la postemporada del año pasado. Resulta que los D-backs y los Gigantes, por el momento, han superado a ambos.

Arizona ha sido una de las mayores sorpresas del béisbol, montados sobre los hombros de Corbin Carroll–el probable Novato del Año del Viejo Circuito y candidato a Jugador Más Valioso–con el quinto mejor récord de las Grandes Ligas y una ventaja de dos juegos y medio en la división. Pero la reciente racha de los Gigantes les ha permitido rebasar también a Los Ángeles y San Diego. Los Dodgers están aguantando, a pesar de algunas lesiones, pero el equipo que realmente preocupa son los Padres, que tienen seis juegos por debajo de .500.

2. Los punteros Rangers… ¿y los punteros Rojos?

Los Rangers entraron en la temporada con grandes esperanzas, como lo demuestra el enorme contrato que le dieron a Jacob deGrom. Pero la mayoría de los expertos tenía expectativas mucho más moderadas. Ese contrato hasta ahora no ha funcionado — deGrom está fuera por el resto del año y posiblemente una gran parte del próximo después de someterse a una cirugía Tommy John — pero los Rangers todavía tienen una ventaja de seis juegos sobre los Astros.

Pero incluso ese rendimiento por encima de lo esperado palidece en comparación con los emocionantes Rojos, que de la nada se han convertido en el equipo del momento, gracias en gran parte a su electrizante novato, el dominicano Elly de la Cruz. Siempre es agradable tener sangre nueva en la postemporada, y estos clubes parecen ser los que la aportarán. (Por cierto, no olvidemos otra cosa sorprendente sobre los Rojos: Hay un miembro de la familia Díaz que es el mejor relevista de la Liga Nacional. No es Edwin, sino su hermano Alexis).

3. Los Orioles les están dando buena pelea a los Rays

El inicio a todo tren de los Rays fue el gran tema de conversación durante el primer mes de la temporada, y con razón. Ahora, los Rays se han asentado simplemente como el equipo excepcional que todos reconocemos que son. Nadie niega su excelencia. Pero, ¿hemos tenido en cuenta que los Orioles casi les siguen el ritmo?

Los Orioles han renovado por completo toda su organización en los últimos años. Después de un gran avance el año pasado, han despegado aun más en el 2023, y están a sólo cinco juegos de los Rays en el Este de la Liga Americana y con el tercer mejor récord de todo el béisbol. Todavía nos gustaría ver un poco más de pitcheo, pero Baltimore ha dejado en claro que no serán elegidos para terminar de últimos en esta división durante mucho, mucho tiempo.

4. El mejor cuerpo de pitcheo pertenece a… ¿los Mellizos?

Los Mellizos, que llegaron al jueves en el segundo puesto en la Central de a la Liga Americana y que, para ser justos, están jugando por debajo de .500, han tenido todo tipo de decepciones en su alineación, entre las que se destaca el puertorriqueño Carlos Correa, quien ha tenido una temporada que no se corresponde ni de lejos con lo mucho que hablamos de él durante todo el invierno.

Pero los Mellizos han aguantado con creces, gracias a su cuerpo de lanzadores, que lidera las Mayores en WAR de FanGraphs. El venezolano Pablo López ha sido todo lo que Minnesota quería después de adquirirlo por su compatriota Luis Arráez (más sobre él más adelante), a la vez que Joe Ryan y Sonny Gray también han sobresalido. ¿Un cuerpo de pitcheo fantástico que compensa un lineup decepcionante rumbo a conquistar la División Central de la Liga Americana? Pensábamos que eso era cosa de Cleveland.

5. Luis Arráez sigue coqueteando con .400

Si hubieras tenido que adivinar quién sería el líder de promedio de bateo en el 2023, Arráez hubiese sido la selección obvia. Al fin y al cabo, el venezolano es ese tipo de bateador de antaño y fue el campeón de bateo de la Liga Americana en el 2022. Pero ¿se habrá imaginado alguien que iba estar coqueteando con promedio de .400 a mitad de campaña?

Probablemente sea más difícil batear .400 hoy en día que en cualquier otro momento de la historia del béisbol. Y sin embargo, ahí está Arráez. Y no nos olvidemos de su equipo: Los Marlins tienen 13 juegos por encima de .500 y en posición de calificar para los playoffs mediante un Comodín, que es más de lo que puede presumir cierto rival divisional…

*6. El equipo con la nómina más grande de MLB podría vender en la Fecha Límite *

Definitivamente, no se puede acusar al dueño Steve Cohen y a los Mets de quedarse de brazos cruzados durante el invierno. Luego de ganar 101 partidos en el 2022, los Mets firmaron como agentes libres a Justin Verlander, a Kodai Senga y al colombiano José Quintana para reemplazar a Jacob deGrom, Chris Bassitt y Taijuan Walker, que se marcharon, pero eso no ha funcionado. Quintana y el cerrador puertorriqueno Edwin Díaz se lesionaron antes del Día Inaugural y aún no han lanzado esta temporada, y la falta de profundidad en el cuerpo monticular ha salido a la luz de manera dolorosa. Quintana pronto estará de regreso, pero está claro que los Mets necesitan más para solucionar su situación. Un equipo que parecía ser un contendiente seguro podría terminar siendo “vendedor” antes de la Fecha Límite de Cambios.

*7. Los Cardenales están en el último lugar *

Los Cardenales hicieron la adquisición de más impacto en la Central de la Liga Nacional al sumar al receptor venezolano Wilson Contreras, y no olvidemos que ganaron la división el año pasado. Casi todo el mundo esperaba que la volvieran a ganar este año. Pero todo ha salido mal en San Luis, incluyendo controversias internas tanto con Contreras como Tyler O’Neill, problemas con la rotación abridora, algunos titulares de la alineación en baches ofensivos y dos malas rachas largas que casi han dejado la división fuera del alcance de San Luis. Los Cardenales aún no parecen un equipo sotanero. Pero la montaña que tendrían que escalar para volver a la contienda luce demasiado empinada.

8. Por otro lado, sus rivales tienen a dos de los mejores abridores de Grandes Ligas

No han sido los Mets los que han tenido el dúo de abridores más dominantes al frente de una rotación en la Liga Nacional. Si lo pueden creer, esa distinción les pertenece a los Cachorros, que cuentan con Justin Steele y Marcus Stroman. Ambos lanzadores se encuentran en el Top 5 de lanzadores con mejor fWAR de la Liga Nacional. La decisión de Chicago de enfocarse en la defensa en la temporada muerta está rindiendo dividendos, para el equipo y para esos dos serpentineros en especial. Y la novena del norte de Chicago tiene la cima de la división a su alcance.

9. Vladimir Guerrero Jr. tiene apenas dos (2) bambinazos en casa

Vladimir Guerrero Jr. no ha tenido una mala campaña, precisamente. Tiene OPS+ de 123, su OPS general está un poco por debajo de su marca del año pasado y de hecho se está embasando con más frecuencia. Pero si esperabas ver un repunte en su poder después de un año en que empalmó 16 jonrones menos de los que dio en el 2021, eso no ha sucedido. El dominicano suma apenas 11 cuadrangulares hasta ahora, el ritmo más bajo de su carrera y, sorprendentemente, no conectó su primer jonrón en Toronto hasta el fin de semana pasado.

Los Azulejos han sido bastante parecidos a Vlad Jr. en los últimos dos años: Un equipo bueno, pero de alguna manera decepcionante tomando en cuenta nuestras expectativas.

10. Nos hemos adaptado a las nuevas reglas

Las nuevas reglas de Grandes Ligas han tenido muchos efectos positivos, tales como juegos más rápidos, más bases robadas y más acción. Pero quizás lo más impresionante sea la facilidad con la que nos hemos adaptado a dichos cambios. Ya te acostumbraste al cronómetro de pitcheo, ¿cierto? Y estás pendiente de cuántas veces el lanzador ha tirado a la primera base. Y ahora esperas con ansias los robos. Este deporte no cambió por mucho tiempo. Ahora que ha sucedido, lo estamos asimilando todo muy bien. A fin de cuentas, el cambio quizás no sea algo letal para el béisbol.

