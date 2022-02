Diez millones de pesos es la solución de Haraca Kiko ante conflicto legal afecta su carrera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada Jaquelin Jiménez, representante de Garys Alexander Reyes, mejor conocido como Haraca Kiko, dio este viernes detalles minuciosos del lamentable y difícil momento que está pasando el artista urbano dominicano debido a un contrato que, según comenta, fue hecho a beneficio de los contratantes y no del artista.

“Firmó un contrato con Bebé Cristo Rey y Tivi Gunz, jóvenes del barrio que estaban surgiendo con Haraca; ellos le vendieron la idea de inversión a su proyecto artístico para proyectar su carrera en la música”, fueron parte de las palabras iniciales en entrevista dada en Alofoke Radio Show.

La abogada confirmó que es cierto lo comentado en otras ocasiones por el artista, en base a que sí se le ofreció pagar los 10 millones de pesos que se necesita para liberar el contrato, pero Tivi Gunz y Bebé Cristo Rey exigen que aparte de ese pago tengan derecho a un 10% de las ganancias y no entregar los masters.

‘’Este contrato ya estaba hecho cuando acepté asumir la parte legal de Haraca, y no especifica la cantidad de dinero que se invertiría y de los plazos de la inversión, y que esta inversión se iba a sacar directamente de las ganancias o no. Este contrato dice que todo lo que Haraca haga, hasta ́los pensamientos malos que tenga ́ hay que darles a estas personas el 70% de las ganancias, siendo lo más grave que le cede todos los máster, ellos tienen la potestad de subir la música, los videos y cobrar las colaboraciones musicales, etc’’, indicó la jurista.

Otro dato dado es que tienen testigos de que en las fiestas las hacían por un monto de $250 mil pesos y le decían a Haraca Kiko que eran por $150 mil pesos de los cuales le pagaban $60 mil.

Agregó: ‘’Ellos no hacen ninguna inversión, porque no lo han podido demostrar mediante documento, ellos no han sometido ningún documento ante la sala civil de la 5ta circunscripción del Distrito Nacional, se le hizo una intimación de pago, estamos en procura de hacerle un embargo a estas dos personas, y resulta que ellos han cobrado más de 147 mil dólares solo de las plataformas digitales, sin contar que una de las canciones del artista sonado en la NBA y que por esto ellos pagan, ellos alegan que no, que solamente le dieron una gorra y unas camisetas, lo cual es totalmente falso ya que, nosotros hemos representado a otros artistas y le han pagado dinero en efectivo y en dólares’’.

Reveló que el abogado que realizó este contrato ahora representante legal de Tivi Gunz y Bebé Cristo Rey les prometió que si le pagaba la penalidad que dice el contrato de 10 millones de pesos, ellos iban a reconocer la deuda que tienen con Haraca, por lo que apelan a la conciliación y proyecta que la solución de este tema se verá muy pronto.

La abogada del cantante admite que la falta de conocimiento ha contribuido a que Haraca esté en este problema. ´´A la hora de nuestra llegada a su vida legal Haraca no tenía el acta correcta de nacimiento, no tenía pasaporte, y mucho menos una cuenta bancaria, todo eso lo tiene ahora, lo estamos organizando todo’’.

Le llegaron a pagarle con Drogas:

La abogada asegura tener evidencia de que varios momentos del pasado abusaron de sus debilidades, y lo mantenían dopados a través de estupefacientes. Asegura está limpio, y que ha despertado de su mala práctica y está concentrado en su carrera musical

Sobre la intimación para que Haraca Kiko no toque en discotecas o conciertos:

Es cierto que se intimó, pero hay un asunto que es constitucional, el artículo 64 de la constitución dice que todos tenemos derechos a ejercer nuestra profesión, aunque haya un contrato tiene que ser liquidado la cantidad de fiestas que ha tocado a través de un juez. El ha tocado algunas fiestas, porque tiene que comer pero no con el mismo valor monetario.

La abogada alega que la ropa que usa el cantante era prestada, también le gestionaron un vehículo de 23 mil dólares, y solo le han pagado 6 mil dólares, pero le están por embargar el vehículo debido a la falta de pago.

Apelan a la conciliación:

Finalmente la abogada apela a la conciliación entre ambas partes: ‘’Permitan que este joven se desarrolle musicalmente y ponga la música de RD en alto a través de su talento y carisma. Nosotros le propusimos una disculpa pública ante las reacciones verbales de Haraca, a través de una rueda de prensa tras realizarse el pago y darse un abrazo de conciliación. Para que den un ejemplo de vida a la nueva generación de la música’’.

