Diez jugadores que han brillado en los presentes playoffs de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DEPORTES.- Mientras todo está preparado para el decisivo Juego 5 de la SDLN entre Dodgers y Gigantes, a disputarse la noche del jueves en San Francisco, es un buen momento para revisar quiénes han sido algunos de los mejores jugadores en lo que va de postemporada 2021.

Usted puede ser uno de los mejores jugadores del mundo, pero es durante octubre cuando lo que haces brilla más que nunca, cuando todo el mundo te ve. Durante los Juegos del Comodín y las Series Divisionales, hemos visto a algunos nombres sobresalir del resto. Aquí les dejamos un vistazo a los 10 mejores jugadores en lo que va de los playoffs.

1. Enrique “Kike” Hernández, OF, Medias Rojas

El puertorriqueño obviamente tiene un largo historial de éxito en postemporada con los Dodgers, incluyendo dos importantísimos jonrones en la SCLN del año pasado. Y su próximo juego de playoffs será su 64to, más de los que ha disputado Buster Posey, por ejemplo. Pero nunca había estado en un mejor momento que ahora. Bateó .450 con dos jonrones en la SDLA y además dio el batazo que dejó el terreno a los Rays para sellar el pase.

2. Joc Pederson, OF, Bravos

Pederson, que llegó a mitad de temporada desde los Cachorros, ha bateado dos monstruosos jonrones, incluyendo uno de tres rayas que aportó las únicas tres carreras en la victoria del Juego 3 sobre los Cerveceros. Sus mejores actuaciones han sido viniendo desde la banca – tiene de 5-1 al margen de sus dos cañonazos como emergente – pero hay pocas cosas más valiosas que un jonrón saliendo desde la cueva en la postemporada.

3. Lance McCullers Jr., LD, Astros

El hombre obviamente tiene mucha experiencia en playoffs. Los Astros casi con seguridad no hubiesen ganado la Serie Mundial del 2017 sin él. Pero McCullers se ha convertido, además, en su abridor más confiable, y ha estado fantástico en sus dos aperturas hasta ahora, permitiendo apenas un jonrón solitario en 10.2 innings. No será el abridor del Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero asumiendo que sus dolores en el antebrazo no sean nada serio, siempre es un arma sobre la loma. En Houston ciertamente saben que pueden confiar en él.

4. Will Smith, C, Dodgers

Muchos dentro de los Dodgers creen que Smith, además de ser el mejor receptor de todo el béisbol ahora mismo, bien podría ser el bateador más importante y más subestimado del equipo. Ha sido clave en los que han hecho los Dodgers hasta ahora, bateando .333 con dos jonrones para un equipo que finalmente ha empezado a anotar carreras. Veremos qué pasa en el Juego 5, pero pueden estar seguros de que Smith estará en el medio de todo.

5. Nathan Eovaldi, LD, Medias Rojas

Uno pensaría que es imposible que Eovaldi supere lo que hizo en la Serie Mundial del 2018, pero hasta ahora lo está intentando. Ha estado fantástico en sus dos aperturas para los Medias Rojas, con 16 ponches en 10.1 innings, más abanicado que cualquier otro abridor en estos playoffs. Con los problemas de Chris Sale, Eovaldi pareciera ser el as de Boston ahora mismo. Contra los Astros, necesitará seguir a ese nivel.

6. Kris Bryant, LF, Gigantes

La llegada de Bryant está pagando dividendos en la postemporada. Bryant está bateando un increíble .462 en octubre, y además ha jugado cuatro posiciones, incluyendo una breve estadía en el jardín central. (Bryant no ha jugado todavía en tercera base en la SDLN). Los Gigantes necesitan una victoria para mantener en marcha su increíble año. Donde lo necesiten, Bryant estará allí.

7. Kyle Tucker, OF, Astros Sin hacer mucho ruido, fue el mejor bateador de los Astros en la ronda regular y ha mantenido el ritmo en la postemporada, liderando a todos los bateadores con siete empujadas. Tucker está viviendo su momento de gran estrella este mes. 8. Rafael Devers, 3B, Medias Rojas El dominicano Devers bateó dos vuelacercas y dejó OBP de .429 contra los Astros en la SDLA del 2017… a los 20 años. Así que no debería sorprendernos que esté bateando como lo está haciendo ahora, con dos jonrones este octubre, entre ellos uno clave de tres rayitas en el decisivo Juego 4 ante los Rays. De por vida en postemporada batea .308/.387/.538. en 20 juegos. Nada mal, nada mal. 9. Yordan Álvarez, BD, Astros La extraordinaria vista del cubano Álvarez siempre ha sido uno de sus súper poderes y está dándole grandes resultados. Ha tomado seis boletos en apenas cuatro juegos y tiene el mejor OBP entre todos los jugadores que siguen en acción este octubre con .529. En un lineup donde no hay nadie al que sea particularmente divertido lanzarle, el jugador al que los pitchers consistentemente evitan enfrentar es Álvarez. 10. Tyler Matzek, LZ, Bravos Ganar en la postemporada pasa muchas veces por usar tus relevistas en los momentos adecuados, y Matzek ha sido todo lo que los Bravos han podido esperar de él. Lanzó en los cuatro juegos de Atlanta ante los Cerveceros y no permitió carreras en 4.1 innings, ponchando a seis en el camino. Será utilizado cuando los Bravos lo necesiten, es decir, mucho. Fuente: MLB

Relacionado