Diez ejemplares participarán en carreras Clásico de Criadores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- Diez ejemplares participarán el sábado en las dos carreras del Clásico de Criadores, en el Hipódromo Quinto Centenario.

La primera de esas dos carreras, la cuarta del cartel #94, será a la distancia de 1,400 metros. Correrán seis potrancas nativas, de dos años, no reclamables

Esas potrancas son: Indani Sofi (1), del Establo Moisés; Queen´s Daughter (2), del Establo San Antonio; Cabuya B. (3), del Establo Moisés; Golden Lady (4), del Ramos Racing Stables; Splendeur D’ Alcalá (5), del Establo Santa Cruz; Twice My Age (6), del New York Racing Stud.

En la quinta carrera del mencionado cartel #94 (a la distancia de 1,700 metros) competirán 4 potros nativos, de dos años, no reclamables. Son ellos: Taquillero (1), del Establo Travesía; Alticornio (2), del Establo Fab Five; Andy M. (3), del Establo MR; Champañera (4), del Establo Travesía.

DEDICADO A TORRES MORILLO

El evento Clásico de Criadores 2023 está dedicado al destacado personaje de la hípica dominicana Antonio Torres Morillo, criador y dueño de caballos.

Torres Moillo es el propietario del Harás Mata Naranjo y el Establo Santa Rosa.

Su vinculación con la hípica data de la época del desaparecido Hipódromo Perla Antillna.