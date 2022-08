Diego Jaar se presenta a casa llena en Escenario 360

Comparte esta noticia

“Mi libreta; El Concierto”de Diego Jaar presentado este sábado 6 de agosto en Escenario 360, contó con el apoyo total del público logrando capacidad total del venue.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El joven cantautor dominicano, Diego Jaar, continúa dando pasos firmes y agigantados en su apuesta de “hacer música que trascienda”, y una muestra de esto fue el éxito rotundo en su concierto presentado el pasado sábado en Escenario 360 a casa llena, donde el público cantó a todo pulmón todas sus canciones.

“Me sentí totalmente sorprendido cuando vi la sala llena en Escenario 360, de verdad que de la forma más honesta. No me esperaba un a casa llena y agradezco a todo el mundo toda la confianza que depositaron en mí para brindarles una noche llena de emociones y de buena música. Me sentí honrado de ver cómo el público cantaba canciones que no necesariamente cumplen con las normas de la industria musical, sino que cuentan historias complejas, ricas en cultura y cargadas de sentimientos”, expresó el cantautor.

El repertorio estuvo conformado únicamente por canciones propias del autor, entre las que se destacaron como favoritas del público “La bruja”, “Palante”, “El Montro”, “El niño” y “La de amor”. Quedó evidenciada la versatilidad de Diego en el escenario interpretando íntimamente entre su voz y su piano, hasta contar con el acompañamiento de una banda musical conformada por 8 músicos, bajo la dirección de Emil Pimentel.

La noche inició con la participación especial de otro joven dominicano, Yohan Amparo, ganador de The Voice Dominicana, quien también conquistó a todos los presentes con varias canciones, entre ellas su primer sencillo “Nunca te vi”, ganándose la ovación total de todos los presentes.

Fue una noche cargada de muchas emociones, y a su vez de una certera convicción para Diego de que se puede hacer música propia, con letras de impacto social y que pueden ser disfrutadas por todas las edades. Además de mucho agradecimiento a varias marcas locales que le brindaron apoyo a este joven talento dispuesto a hacer historia en la música dominicana.

Tras su paso por Dominicana’s Got Talent, donde obtuvo el Golden Buzzer de Waddys Jaquez, quedando en el segundo lugar de la segunda temporada, cantando canciones propias. Esto lo llevó a lanzar su primer álbum “Mi libreta” en el pasado mes de abril y también cautivó al público de Alejandro Sanz tras su participación como Opening Act en el Estadio Quisqueya. Actualmente promueve el primer sencillo de su álbum “La de amor” y prepara una gira nacional de “La Libreta; El Concierto”.

Relacionado