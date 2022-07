DiDi Food y KFC celebrarán juntos el Día Internacional del Pollo Frito 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En República Dominicana el pollo frito es conocido como “el favorito por excelencia” donde existen una variedad de comercios y formatos que ofrecen este producto, como el pica pollo en los comercios informales, y los restaurantes que no se escapan de ofrecerlo en su menú al gusto de los comensales. En los establecimientos de comida rápida el pollo frito también tiene amplia demanda por los precios asequibles y las distintas opciones que se pueden elegir.

En las últimas décadas el pollo frito ha pasado a formar parte de la gastronomía dominicana, se ha convertido en una comida muy criolla, sin importar el pueblo, ciudad o provincia del país. Si buscamos los orígenes de esta comida encontramos que el pollo frito se convirtió en uno de los alimentos más populares durante la Edad Media, cuando ingleses y escoceses que posteriormente emigraron a Estados Unidos, se apropiaron de esta rica y fácil receta.

Asimismo, muchos afirman que los inmigrantes africanos de la época, que fueron trasladados a este país, son protagonistas en la historia del pollo frito, ya que, ante la imposibilidad de poder llevar comida variada para consumir durante sus jornadas, convirtieron este producto en una de sus principales alternativas para alimentarse.

El término “pollo frito” se registró por primera vez en la década de 1830 y aparece con frecuencia en los libros de cocina estadounidenses de las décadas de 1860 y 1870, uno de estos, The United States Cook Book: A Complete Manual for Ladies, Housekeepers and Cook.

Algunas de las guarniciones más comunes con las que los dominicanos acompañan el pollo frito son tostones, papas fritas o ensalada mixta, ya sea en restaurantes locales o en sus hogares, y en cadenas internacionales como KFC, lo consumen con ensalada de coleslaw, puré de papa o los apetecibles y famosos biscuits.

Actualmente la plataforma tecnológica DiDi permite en Santo Domingo conectarse y ordenar a una selección en menús e ítems que incluyen pollo, de un catálogo de restaurantes registrados en la app que manejan este plato dentro de sus menús en sus diferentes presentaciones, con lo cual busca ayudar complacer con opciones para todos los gustos y bolsillos en cualquier momento del día.

Para unirse a la celebración del 6 de julio, Día Mundial del Pollo Frito, DiDi Food junto a KFC dispondrán de atractivas promociones para que los usuarios puedan conectarse y ordenar a través de la app y disfrutar de buckets familiares, big boxes, econo combos, sánguches, combos individuales, chick n’ share o cualquier otro platillo del menú de KFC, los cuales son empanados diariamente a base de ingredientes 100% naturales (harina de trigo, leche, huevo, sal, pimienta y una mezcla de 11 hierbas y especias), lo que garantiza un producto jugoso, fresco y crujiente.

“Buscamos estar en los mejores momentos de los usuarios, y como sabemos que los dominicanos disfrutan y consumen mucho el pollo frito, presentamos la promoción del “20% de ahorro en el Combo KfCeína”, que incluye bucket con 8 piezas de pollo, 4 papas fritas regulares y 4 biscuits para disfrutar en familia, además del envío gratis; al ordenar a través de DiDi Food en cualquiera de los 12 restaurantes de KFC en Santo Domingo”, comentó Carlos Contreras, Director Regional de Comunicación de DiDi Food. La promoción estará vigente el 6 de julio, según términos y condiciones en https://d.didiglobal.com/5kjTC

KFC elabora sus recetas con pollos de procedencia dominicana y los cocineros están certificados como auténticos expertos KFC que empanan el pollo en el restaurante al momento y a lo largo del día. También se encargan de controlar la cocción del pollo para asegurar una calidad uniforme.

Para esta celebración, los usuarios de la app además obtendrán envío gratis en todos el menú y platos de KFC del 4 al 10 de julio por compra la mínima de $500, disfrutando de este beneficio en cualquier ambiente que se encuentren, según términos y condiciones en https://d.didiglobal.com/5kjTC

La aplicación DiDi Food se encuentra disponible en Santo Domingo y muy próximamente en Santiago de los Caballeros.

