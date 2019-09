(VIDEO) Dictan un mes de prisión preventiva a adolescente por alegadamente ahogar joven en piscina

View this post on Instagram

Dicta un mes de prisión preventiva contra adolescente acusado de ahogar a una joven en piscina en SDO EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jueces del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes dictaron un mes de prisión preventiva a un joven de 15 años, acusado de ahogar a una adolescente, mientras se encontraban en una piscina de un centro recreativo de Palmarejo, Villa Linda, municipio Santo Domingo Oeste. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do