Dictan un año de prisión preventiva contra hombre acusado de raptar y matar a expareja en SPM

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS. – La Oficina de Servicios Permanente de la Instrucción del Departamento de Justicia de San Pedro de Macorís dictó un año de prisión preventiva contra un hombre acusado de raptar y matar a su expareja, a quien abandonó en un bosque próximo a la vivienda de esta.

El citado tribunal, de igual forma, dictó tres meses de coerción contra la madre del canadiense Fernando Boss, por presunto encubrimiento.

El extranjero es señalado por la muerte de Desiré Torres, a quien raptó de su vivienda de la localidad Alto de Abraham.



El tribunal dispuso que Boss deberá cumplir la medida en la cárcel de Santa Cruz de El Seibo, en tanto que su progenitora al recinto mujeres de Anamuya, en la provincia La Altagracia.

“Se me fue con un americano y me dejó en la ruina, y así no y un tío se me fue con tres millones de pesos, se lo dejé, pero ella porque yo la quería, abusaba de mí y mi confianza”, sostuvo el acusado a su salida de la audiencia, al tiempo que se mostró arrepentido.