(VIDEO) Dictan tres meses de prisión preventiva contra ejecutivos Dupuy Barceló por desfalco

View this post on Instagram

TOGA Conocen solicitud medida coerción contra ejecutivos Dupuy Barceló por desfalco EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde tempranas horas de este martes el magistrado José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce la solicitud de medida de coerción contra tres ejecutivos de la empresa Dupuy Barceló, acusados de desfalcar al Estado. Las autoridades acusan a José Antonio Barceló Larroca, Robert Alexander Dupuy y Michael Wayne Dupuy Barceló de desfalcar al Estado por 863 millones de pesos entre el periodo fiscal de 2014-2015. Actualmente, con los recargos, mora e intereses indemnizatorios acumulados, el monto asciende a RD$2,156, 389,709. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord