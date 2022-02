Dictan tres meses de coerción a conductor atropelló tres niños en SPM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- El Tribunal del Juzgado de Paz dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva, para Andrés Julio Céspedes, acusado de atropellar a tres niños, dejando como resultado dos muertos y uno gravemente herido, en el sector Santa Fe de San Pedro de Macorís.

El pasado 27 de enero, los niños regresaban de sus practicas de béisbol cuando al cruzar la calle una jeepeta los arrolló y al instante su copiloto cambió de asiento del chofer y emprendieron la huida.

Los occisos son Yeferson Novel, de 5 años de edad y Yeremi Novel, de 7; mientras que el herido es Yeferson Novel, todos familia.

Céspedes cumplirá la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís; mientras que se encuentra prófugo Héctor Geovanny Morla, quien manejaba la jeepeta al momento de impactar a los menores

