Dictan 30 años de prisión contra hombre por muerte de niño de seis meses en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-El Primer Tribunal Colegiado de esta ciudad condenó este miércoles a 30 años de prisión a un hombre por la muerte de un infante de seis meses y por abusar sexualmente e intentar matar a la madre del niño, en un hecho registrado en el sector Los Girasoles en 2017.

El citado tribunal dictó la sentencia contra Juan Francisco Trinidad (Morongo), quien, por la muerte de Yerlan Pinales Pérez y la agresión a Yessica Pérez Tavarez, también deberá pagar una indemnización de 7 millones de pesos.

El informe de las autoridades señala que Trinidad cometió el hecho en venganza porque la hermana de Pérez Tavarez se negaba a retomar su relación con él.

Por otro lado, Cristian Pinales, padre del niño y esposo de la mujer agredida, manifestó ayer que, a pesar de la condena máxima contra el imputado, no está conforme con la decisión.

“Yo encuentro que con eso el a mi no me paga, porque yo con lo que me sentía conforme era con mi niño… Con cárcel ni con nada el me pagará” dijo Pinales.

