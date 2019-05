Dictan 20 años de prisión a hombre intentó matar a su expareja cuándo ésta iba a la universidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado de La Vega dictó este jueves 20 años de prisión en contra de un hombre que hace un año intentó quitarle la vida a su expareja en momentos en que la víctima transitaba por la comunidad de Jima Arriba con destino a la universidad.

La sentencia condenatoria fue dictada en contra de Juan Fernando Acosta Ulloa, quien fue declarado culpable de incurrir en tentativa de homicidio y violencia de género e intrafamiliar en perjuicio de su expareja, cuyo nombre se omite para preservar su identidad.

El tribunal lo declaró culpable de la violación de los artículos 2, 295, 304-2, 309-1, 309-2, 309-3, literales B, C y F del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, así como de los artículos 83 y 86 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, ordenando el cumplimiento de la sentencia en la cárcel pública de La Vega.

Según establece el expediente acusatorio, el hecho ocurrió el 14 de mayo del pasado año, alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando Acosta Ulloa interceptó a la víctima en el referido lugar y le produjo varias heridas de arma blanca cortopunzantes en el epigastrio (parte superior del abdomen).

En tanto que el victimario, indica que fue llevado a un hospital de Fantino donde posteriormente fue arrestado tras presentar heridas en diferentes partes del cuerpo que hicieron presumir razonablemente su vinculación al condenable hecho, además de que fueron encontradas manchas de sangre durante una inspección a su vehículo.

El Ministerio Público destacó el compromiso con la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar, destacando en ese sentido, que hacen los mayores esfuerzos para que sea sancionado todo el que se determine tiene comprometida su responsabilidad penal en esos hechos, como ha ocurrido en el presente caso.

