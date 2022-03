Dicta conferencia en el Alto Manhattan sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El geopolítico dominicano, Iván Gatón, dictó el pasado fin de semana ante activistas políticos y comunitarios en esta ciudad la conferencia “Principales Tendencias Geopolíticas en el 2022”, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

El conferencista manifestó que los efectos colaterales de esta Guerra todavía nosotros no lo estamos valorando en su justa dimensión, porque nos presenta escenarios peligrosos en las relaciones internacionales con efectos negativos en la vida política y económica del planeta.

Sostuvo que ha fallado el diálogo diplomático para impedir la guerra, considerada una tragedia con graves consecuencias futuras para el mundo.

Observó, que desde una perspectiva histórica a la realidad del conflicto bélico y abundantes elementos de políticas internacionales se podrían desatar nuevos enfrentamientos entre otras naciones.

Dijo que debemos de estar alerta con esta guerra, con la posición de la OTAN, la Unión Europea, los aliados de Putin, y lo planteado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando expresó “esta guerra podría ser la antesala de la tercera guerra mundial”.

“Esto no es que Putin es bueno, que Putin tenía razón, no, Putin no tiene razón, cómo no la tiene la expansión de la OTAN. No es un tema de ideología, sino de cómo los imperios buscan sus intereses, y desgraciadamente, ¿cuál ha sido la partera de la historia?, la Guerra”, indicó.

“Un gran politólogo decía que la única forma de poder lograr que los imperios no lleven la humanidad a las guerras era vincularlos económicamente. EUA y China no están en guerra por eso”, manifestó.

“Es evidente que la invasión a Ucrania es una violación flagrante al Derecho Internacional; el 24 de febrero del año 2022 marcará un antes y un después en la historia de la humanidad”, subrayó Gatón.

“Lo acontecido es una demostración de la gran transición geopolítica que vive el mundo postmoderno. Un mundo donde China y Rusia forman un eje basado en sus respectivas visiones históricas, culturales y políticas, en contraposición al mundo transatlántico que, desde la época de la llegada de Cristóbal Colón en el 1492 le permitió hegemonizar e impactar en todo por más de 500 años”.

“A partir de la Segunda Guerra Mundial surgió la ONU, donde el derecho al veto de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad: China, Rusia, EUA, Reino Unido y Francia les permitía mantener un equilibrio relativo a sus intereses nacionales”.

“Esta perspectiva del equilibrio de poderes se mantuvo hasta el año 1998, cuando sin la autorización del Consejo de Seguridad, USA bombardeó Yugoslavia; lo mismo sucedió con la invasión a Irak en el año 2012, y luego continuó con la irrupción a Crimea por parte de la Federación Rusa en el 2014”.

La actividad se desarrolló en el restaurant 809, en el Alto Manhattan, y fue patrocinada por Basílica Medical Management.

