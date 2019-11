Dicotomía en escenario electoral diferentes

Los pueblos de la región tienen en común rasgos culturales, étnicos, climáticos, entre otros. De igual manera sucede con la dinámica económica y política. Golpes de Estado y dictaduras militares fueron iguales en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. De igual modo en el tiempo y en área geográfica distantes suceden hechos históricos con caracteres similares que transforman el panorama político.

RENUNCIA DE JUAN BOSCH

En 1973, Juan Bosch renuncia del Partido Revolucionario Dominicano, del cual fue su fundador, para construir a lo largo de unos años el Partido de la Liberación Dominicana.

El propósito del nuevo partido, orientado en las concepciones teóricas del marxismo como método científico de investigación e interpretación de la sociedad, es la liberación nacional. Es un partido nuevo y diferente en República Dominicana y en América, construido bajo el manto de la guerra fría, el cual 17 años después de su fundación participa en las elecciones de 1990, con Juan Bosch como candidato ganador, cuyo ascenso a poder se frustró por un fraude usurpador.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

En México, Andrés Manuel López Obrador, político y escritor mexicano, graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su Estado natal, Tabasco, es donde realiza los primeros trabajos sociales con indígenas e inicia su periplo político organizándose en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual fue su presidente, renunciando tiempo después por discrepancias políticas.

Sigue camino al Distrito Federal Mexicano donde se organiza en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ocupando su presidencia 1996-2000. Con este partido logra la alcaldía de la capital mexicana periodo 2000-2005.

Al frente del gobierno capitalino realiza encomiable y eficiente labor. Por su desempeño y honesta labor al frente del gobierno de la capital mexicana alcanzó los más altos niveles de popularidad, siendo considerado el segundo mejor alcalde del mundo.

Su paso por la alcaldía capitalina ejecuta trabajos acordes con sus conceptos políticos sociales que lo identifica y perfilan como un político progresista y de izquierda: combatió la pobreza, implementó programas sociales contra el hambre, invirtió en infra estructuras para el desarrollo de la ciudad.

Este singular hombre, la crítica lo presenta como un político de principios, identificado con la comunidad indígena de su país y de profunda conexión con los más pobres y su pueblo.

Se ha movido en los principales partidos políticos tradicionales de México traspasando sus fronteras.

Con su lema: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, inicia recorrido por nuevo rumbo a la presidencia de Los Estados Unidos Mexicanos, trayecto a recorrer en 12 años.

En este intento gira definitivamente a la izquierda realizando en el 2006 una primera coalición de organizaciones encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la cual lo elije como su candidato presidencial. Participa en las elecciones de ese año, sin éxito, pierde las elecciones frente al candidato de derecha, Felipe Calderón, candidato de PAN.

Una segunda coalición, también regenteada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), selecciona nuevamente en el 2012 a Andrés Manuel López Obrador su candidato presidencial, perdiendo este las elecciones federales, por estrecho margen, frente al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Hubo alegatos de fraude electoral.

En una tercera ocasión, ya había renunciado del PRD. Con su Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Encuentro Social (ES), constituyen la coalición de izquierda: “Junto Haremos Historia”, que llevaría Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de los Estados Unidos Mexicano, según agenda, con el propósito de generar los cambios que necesita México.

En el otro lado está, Ricardo Anaya, candidato de la derecha mexicana. Un político de trayectoria destacada, con experiencia en todos los niveles de la política y con una visión clara del futuro. Los críticos lo pintan como un político que aprovecha sus habilidades y talento y, siempre toma la decisión que más le convenga.

Es el candidato de los Partidos Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Pierde las elecciones frente a Manuel Andrés López Obrador (AMLO) En las elecciones de 2018 la alianza de izquierda progresista lleva a este acreditado hombre a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

RENUNCIA LEONEL FERNANDEZ.

Las contradicciones que vienen sucediendo en el Partido de la Liberación Dominicana entre dos sectores liderado por el presidente de la república Danilo Medina y el presidente de la organización política Leonel Fernández, alcanzaron su más alto nivel en las elecciones primarias abiertas del 6 de octubre.

Cuando en diáfano certamen electoral organizada por la Junta Central Electoral, con la participación de varios candidatos del PLD y el PRM por el otro lado. Leonel Fernández pierde las primarias por estrecho margen frente al otro candidato de su partido, Gonzalo Castillo. Acontecimiento que resultó en una serie de cuestionamiento del ex presidente Fernández a la Junta Central electoral que, concluyeron con su renuncia del Partido fundado por Juan Bosch.

Lógicamente la renuncia del ex líder de PLD ha originado cambios en las estructuras de la organización política y en la correlación de las fuerzas políticas y sociales del país.

En efecto, su incontenible afán de volver al Estado y a la administración púbica, ahora en una carrera de corto tramo dejando de lado su antigua maquinaria electoral, el PLD, Leonel Fernández, con su Fuerza del Pueblo y otros partidos apresuran trabajos en dirección al palacio nacional.

Aprestos que se entretejen en el calor del dinamismo de la correlación de fuerzas políticas que gravitan en el panorama electoral de la República Dominicana que rememoran las elecciones presidenciales de México donde las alianzas de izquierda y derecha confrontaron por el control Estado.

