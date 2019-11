Diciembre, Febrero, Mayo… Gonzalo Presidente

Los días pasando, el PLD y sus aliados movilizados en las cuatro esquinas de la geografía nacional; Leonel jugando baloncesto en Miami y Luis Abinader ya es presidente y lo celebró hace unos días en el Estadio Quisqueya… ¿Aja? Desde ya puedo afirmar que Gonzalo Castillo será el próximo presidente de la República Dominicana; aunque quieran usar epítetos despectivos contra él ; aunque quieran maximizar sus errores humanos , que de hecho he visto a Luis Abinader decir cosas parecidas ; también llegué a presenciar a un Danilo Medina, que no era el mejor orador que digamos; sin embargo , se ha superado asimismo y nos ha salido un “Penco” de Presidente ; han querido usar hasta el término “Penco” para devorar a Gonzalo Castillo , pero lo que están haciendo es despertando a un monstruo político que los engullirá y cuando se quieran reaccionar ya será muy tarde . Los enemigos del PLD (Leonelistas y PRM) ahora buscan destrozar la honra, burlarse y menospreciar a quien fuera hasta hace unos meses el ministro mejor valorado del gobierno de Danilo Medina. Gonzalo Castillo va de paseo con esta oposición que lo ataca de modo personal, mientras el PLD y sus aliados están tirao en la calle al medio y por el otro lado el gobierno resolviendo problemas a la gente. El dominicano se cansó de los encantadores de serpientes, de gente que te enamoraba con la lengua, pero con el campo quebrado. Nosotros queremos alguien práctico, que resuelva algunos de los problemas que los que duraron doce años gobernando no pudieron o no quisieron resolver, que dicho sea de paso son los aliados del “cambio de Luis Abinader”.

Las lágrimas empezaron a salir temprano, ayer vi una nota de Quique Antun Bukele que decía: que no necesariamente el que gane las elecciones de Febrero ganará las elecciones de Mayo, bueno yo puedo disentir y también podría estar de acuerdo, pero en boxeo dicen algo que se puede aplicar muy bien a la actualidad: “El que da primero, da dos veces” y sólo habrá dos rounds.

De modo que, pueden tratar de comerse a Gonzalo en sus medios y en el twitter del sicariato leonelista y la turba de Abinader, lo pueden seguir haciendo, de hecho háganlo por favor. Mientras todo eso ocurre, el PLD y sus aliados están en la calle buscando los votos. La movilización no se puede detener hasta que lleguen las elecciones, ya las calles fueron tomadas y no se pueden soltar.

Quique Bukele que me disculpe pero, las elecciones de Febrero se ganaran en Diciembre, y las elecciones de Mayo se ganaran en Febrero. Olviden la segunda vuelta, Gonzalo Castillo será el próximo presidente de la República en primera vuelta; y lo será por tres cosas fundamentales: 1. Sus condiciones personales de hombre que ha tenido éxito. 2. Un PLD y aliados que han tomado las calles y no las soltaran hasta Mayo. 3. Finalmente, y no es la menos importante, la candidatura de Gonzalo Castillo está sustentada por la más grande obra de gobierno que jamás hemos tenido, la obra de Danilo Medina.

“Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar”. Sir Winston Churchill

¿Casualidad? Eso es exactamente lo que está haciendo Gonzalo… escuchando a su pueblo.

Por: Pedro René Almonte Mejía

