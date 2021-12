Quizás nuestra historia contemporánea no registre otro diciembre parecido al diciembre de 1962 -primeras elecciones, postdictadura trujillista- como este que transcurre matizado por política, crispación social y expectativas nada navideña. Es algo extraño, pero los aires navideños, hasta el día de hoy -diciembre 22- no se sienten con la alegría y fanfarria tradicional. Tal vez, por la pandemia y su nueva variante o mutación -ómicron-; o quizás, quién sabe, porque el espíritu de fiesta no aflora….

No sé, pero estos aires de crispación y de expectativas impredecibles se pudo alivianar con un sutil intento por aminorar la agitación política-mediática de estos últimos meses -de procesos judiciales y encausamientos- y haber creado la atmósfera para un diciembre más placentero; aunque en enero volviéramos a los trajines y vaivenes de las turbulencias en curso….

Sin embargo, no perdemos la esperanza de que, 25 y 01 -de enero-2022-, sean días que nos inyecten otros aires, otras expectativas más halagüeñas sin que ninguna agenda o propósito nos descarrile del país estable y próspero que todos hemos ido construyendo …. (por supuesto, con sus bemoles y falencias).

Pero ese ambiente de optimismo y fe, en cierta forma, sólo lo puede fomentar y propiciar las actuales autoridades. Solo los gestores de la actual administración pueden trazar la ruta-país. Esa agenda está en sus manos y decisiones en todos los ámbitos de la vida pública.

Yo apuesto a la sensatez, al buen juicio y, sobre todo, a la prudencia, pues, desde 1978 -post bonapartismo balaguerista y la poblada de 1984-, el país, con alta y baja, ha disfrutado de crecimiento macroeconómico, gobernabilidad democrática y reflujo sociopolítico que hemos sabido aprovechar y aprender mucho de ello.

¡Eso no lo olvidemos…! Porque como reza el refrán: “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. A pesar de todo: ¡Feliz Navidad y venturoso 2022!

Por Francisco S. Cruz

