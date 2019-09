Dicen Ramfis Trujillo aglutinó a cientos de seguidores en Parada Dominicana de New Jersey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.- El candidato presidencial independiente, Ramfis Domínguez Trujillo, lució imponente en el desfile de la Parada Dominicana de New Jersey, dedicado a la provincia de Montecristi en su 30 aniversario.

Domínguez Trujillo aglutinó a millares de seguidores del estado jardín.

El aspirante presidencial dominicano, al final de la actividad dirigió un claro mensaje a sus seguidores concentrados en Ranchete Social Hall, donde les exhortó a registrarse antes del 19 del presente mes en los módulos de la Junta Central Electoral en los Estados Unidos, a fin de que puedan votar en las elecciones de mayo 2020.

Manifestó que los hombres y mujeres a elegirse como candidatos a cargos municipales, congresuales y diputados en el exterior, serán personas sin tachas.

“No vamos a cometer el error de elegir personas con un pasado oscuro, nuestros candidatos gozarán del apoyo de la diáspora, y de los criollos en República Dominicana, porque serán gente honesta, responsable, transparente y comprometidos con las necesidades de los dominicanos de aquí, y de allá”, sostuvo

El candidato de oposición, dirigió duras críticas contra el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al que acusó de destruir el país, y ser cómplice directo del narcotráfico, la corrupción e impunidad.

Prometió llevar al banquillo de los acusados a los funcionarios y autoridades peledeistas, que económicamente han desfalcado a la nación.

Pidió al electorado despertar, ya que los precandidatos presidenciales del partido oficialista, representan más de lo mismo.

Afirmó que su proyecto político está guiado por Dios, al tiempo, que vaticinó será presidente en el 2020.

Ramfis Domínguez Trujillo, produjo sus declaraciones en el marco de un acto coordinado a casa llena por Visión RD, bajo la organización del presidente de New Jersey, Nicanor Guzmán, su presidente Yury Rodríguez, y sus miembros directivos. En la actividad representaciones de todo el estado de New Jersey y New York.

