Dicen que trabajar duro lleva al éxito, pero ¿es el éxito lo mismo para todos?

Por: Lauri Oviedo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En algún momento en nuestras vidas hemos escuchado la frase “trabaja duro y llegaras lejos”, porque la idea de tener éxito viene relacionada al resultado del esfuerzo constante de trabajo, para así ser un profesional destacado, una persona reconocida o simplemente ya no tener que preocuparse económicamente. Pero, ¿pueden ser otras las razones por la que una persona se sienta exitosa?.

¿Qué es el éxito? buscar una definición especifica es difícil, ya que el significado de éxito es abstracto por el hecho de cada persona tener una idea de lo que es conseguirlo. Mientras algunas personas se sienten exitosos porque lograron obtener el mejor puesto en su trabajo para otros es tener la dicha de viajar a diferentes países.

“Cada quien debería tomarse la tarea de definir y redefinir a lo largo de su vida cuál es el éxito que busca. No se puede hablar de una forma de éxito como tal, sino de muchas formas en las que las personas logran ser exitosas. Y también hay diferentes maneras de ser exitosos, según el contexto en el que vivamos y el momento de la vida que estemos experimentando”. Revista digital española “La Mente es Maravillosa”.

A pesar de que el éxito parte de una idea subjetiva, hay algunas aptitudes comunes que se observan en personas que han logrado llegar a su meta, como es la curiosidad por probar cosas nuevas, estar motivado, perseverar y visualizar el resultado.

Reconocer estas facultades en las personas exitosas da una noción del por que otras no lo son. En un articulo publicado por el periódico digital español “El Confidencial”, se identifican razones por las cuales la gente trabajadora no tiene éxito en la vida.

Una de las razones es tener aversión al cambio, pues algunas personas al sentirse seguros en una posición actual y que al verse frente a un posible cambio en su rutia, temen fallar, por lo cual pueden dejar pasar grandes oportunidades que los llevarían al éxito.

Asimismo, puede ser por no creer demasiado en uno mismo, “Curiosamente, las personas particularmente laboriosas suelen ser las que menos confianza tienen en sus habilidades, convirtiéndose con frecuencia en sus peores críticos. Tales individuos resultan ser muy exigentes y tienden a darle muchas vueltas al resultado que desean obtener.” Explica el artículo.

Otra razón por la cual una persona no llega al éxito es por temor, por extraño que parezca que una persona le tema al éxito, esto sucede con regularidad, pues el miedo está asociado a las consecuencias y responsabilidades que el éxito podría acarrear en sus vidas.

Las causas de esta condición son múltiples y depende de las vivencias y rasgos de cada persona. No obstante, el miedo al éxito se ha asociado con: la creencia (inconsciente o no) de no ser merecedores del éxito; falta de confianza en uno mismo y temor al rechazo social.

“Las personas con miedo al éxito actúan, de forma consciente o inconsciente, para obstaculizar o arruinar la posibilidad de éxito. En estos casos, la mejor opción sería asistir con un profesional de la salud mental para solventar este conflictivo”. Revista La Mente es Maravillosa.