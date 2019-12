Dicen es imposible predecir resultados de comicios 2020  debido a complejidad del electorado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El Instituto de Ciencias y Formación Continua realizó el conversatorio Ciencias Políticas y Análisis del Mercado Electoral 2020, donde el estratega y experto en mercadotecnia política José Cabrera se refirió, entre otros temas, al actual escenario político de la República Dominicana.

Cabrera, dijo que en los actuales momentos es imposible predecir los resultados de los comicios del próximo año, debido a la complejidad del electorado dominicano y los eventos que se han generado a lo interno de las principales fuerzas políticas.

“Aun yo no percibo elementos de triunfo en esta contienda electoral, el voto no es racional, el voto es emocional, lo que significa que no hay seguridad para ningún aspirante a cualquier cargo, y una encuesta no puede decir que una elección que gana hoy es la que va a ganar mañana”, apuntó.

Lamentó la “guerra de encuestas” existentes en el país, cuyos resultados en su gran mayoría están muy alejados de la realidad.

“En las primarias celebradas en octubre pasado aquí vimos firmas encuestadoras contratadas por los partidos que nosotros las investigamos y pudimos comprobar que no existían, entonces estas firmas no merecen credibilidad alguna”, refirió Cabrera.

Durante el conversatorio celebrado en el pabellón de Emprendedores del Centro de Convenciones UTESA, el sociólogo hizo un recuento sobre las campañas políticas a lo largo de la historia dominicana, en donde ponderó el papel de los medios electrónicos en especial de la televisión, en las contiendas políticas más importantes del país.

Recordó que a través de la televisión la población fue testigo de un debate entre el profesor Juan Bosch y el padre Jesuita Lautico García, en el año 1962, lo que sería determinante para el triunfo del extinto líder peledesita, quien en solo siete meses hizo uno de los mejores gobiernos que ha tenido la Republica Dominicana en toda su historia presidencial.

De igual manera, recordó la estrategia publicitaria utilizada por el equipo del doctor Salvador Jorge Blanco, en 1981, quienes utilizaron la televisión como una de las vertientes de su diseño de mercadología política que le facilito exponer la frescura y la calidad de su imagen y la claridad de sus mensajes.

“Se elaboraron cuñas publicitarias pautadas sin saturar a los televidentes, estrategia que previamente habíamos diseñado tras la realización de encuestas y así

descubrir las debilidades y fortalezas del candidato, logrando proyectar una imagen fresca del mismo y logrando la victoria interna y luego en las presidenciales”, detalló.

Dijo que para esa época las cuñas televisivas y de radio, las inserciones de artes de prensa, vayas, afiches y otros medios de comunicación, coordinadas con sus comparecencias en programas televisivos y radiales, con artículos publicados en diversos periódicos, combinados con sus encuentros mano a mano con la gente en las comunidades le dieron a Salvador el olor a presidente.

