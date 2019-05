Dicen egresados de la carrera de Medicina de UNIBE obtienen plaza para residencias médicas en EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Universidad Iberoamericana (UNIBE) informó este miércoles que reconoció a sus egresados de la carrera de Medicina por haber obtenido plazas en los Estados Unidos para realizar sus residencias médicas.

Una nta de prensa señala que a partir del primero de julio, los egresados de UNIBE darán curso a los programas de residencias en las áreas de: Anestesiología, Cirugía General, Medicina de Emergencia, Medicina de Familia, Medicina Física, Medicina Interna, Neurología, Neurología Pediátrica, Ginecología y Obstetricia, Patología, Pediatría y Psiquiatría.

“Estas residencias las realizarán en 41 hospitales, de 13 diferentes estados entre ellos: el Bronx Lebanon Medical Center/Mt. Sinai Icahn School of Medicine, Brooklyn Hospital Center-NY, Jacobi Medical Center/Einstein-NY, Kingsbrook Jewish Medical Center-NY, Kendall Regional Medical Center-FL, Lincoln Medical Center-NY, Medical University of South Carolina-SC, Mercy Hospital & Medical Center-IL, NYU School of Medicine-NY, Roger Williams Medical Center-RI, University of Cincinnati Medical Center-OH, University of Texas Southwestern Medical Center-TX”, expresa la nota.

De su parte, el rector de UNIBE, doctor Julio Amado Castaños Guzmán, indicó que es un logro significativo que egresados de una universidad dominicana, accedan a programas tan competitivos como Neurología, Neurología Pediátrica y Medicina de Emergencia, evidenciando la calidad de la educación médica que ofrece esta alta casa de estudios.

