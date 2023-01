Dicen Abinader acondicionó casa en Santiago porque sabe es a Abel al que debe derrotar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El jefe de campaña del eventual candidato presidencial de Abel Martínez, Francisco Javier García, señaló que el presidente Luis Abinader acondicionó una casa en Santiago porque sabe que Abel Martínez será su principal contrincante en las elecciones del 2024.

“Por eso los líderes de partidos se mudan para Santiago, hasta el presidente de la República acondicionó una casa en Santiago, ¿Y ustedes saben por qué ha hecho eso?, porque ellos saben que a quien van a tener que derrotar en las elecciones va a ser al compañero Abel Martínez”, expresó García, durante el acto de celebración del Día Nacional de la Juventud, el cual se festejará este martes.

El miembro del PLD resaltó además, que Abel es “es el candidato natural de la juventud”. “De los que están aspirando es el candidato más joven, resaltó.

Asimismo, resaltó el éxito que ha tenido Abel en la política.

“El compañero Abel tiene una carrera exitosa en la política, fue fiscal, fue diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, alcalde y no cualquier alcalde, es el mejor alcalde con que cuenta la RD hoy”, dijo.

Agregó que “los santiagueros saben cómo estaba Santiago. Yo mismo me preguntaba, ¿Será que los santiagueros se acostumbraron al desorden, a la basura, a la anarquía? Y cuando un día, el compañero Abel me dijo que él iba a aspirar a la Alcaldía, yo mismo me pregunté y de verdad el compañero Abel sabe en lo que se está metiendo, porque la gente se acostumbra, así como se acostumbra a lo malo, se acostumbra a lo bueno”, expresó.

En ese sentido, resaltó el cambio que ha dado Santiago desde que es dirigida por Martínez.

