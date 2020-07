Dican detiene dos personas por posesión de drogas en Puerto Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA. – La Dirección Central Antinarcóticos (Dican) de la Policía Nacional detuvo este sábado a dos personas por posesión de de drogas en la provincia Puerto Plata.

Informaron de que, la detención se efecto al realizarse un allanamiento donde resultaron detenidos los nombrados, josé Bolívar Díaz Aracena, y Cristóbal Salomen Díaz Peralta, de 48 y 19 años de edad, respectivamente.

Detallaron que en dicho allanamiento se ocupó la cantidad de cinco matas de marihuana de la cuales dos de ellas de cinco pie de largo y tres de dos pulgada de largo, 15 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 5.1 gramos.

Asimismo, la Dican ocupó un envase blanco con un contenido en su interior de una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 26.5 gramos.

Indicaron que estas sustancias aún no han sido determinadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

También, se les ocupó un rifle de perdigones con la marca no legible, dos teléfonos celulares de distintas marcas, la suma de RD$1,100.00 pesos en efectivo, una escopeta 12 Mm, marca no legible No. D.O.555441.

En cuanto a los detenidos y lo ocupado fueron puesto a disposición de la justicia.

