Díaz Rúa le responde a Jean Alain; le llama cobarde y corrupto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ex exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, llamó este martes corrupto y cobarde al exprocurador Jean Alain Rodríguez, en respuesta a la misiva enviada por este último al presidente Luis Abinader, donde dice sentirse amenazado por el ingeniero y el empresario Ángel Rondón.

“Cuando uno tiene muchas maldades y actos de corrupción y eres un cobarde es lógico tener miedo, pero no de mí, no es mi estilo”, expresó Diaz Rúa en su cuenta de Twitter.

En su respuesta a Rodríguez, Rúa agregó que “no perseguí ni le hice daño a nadie para quitarles contratos, por mi parte duerme tranquilo, esperaré la justicia que te tocará”.

— Víctor Díaz Rúa (@DiazRuaOficial) June 8, 2021