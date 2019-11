Diáspora pide candidatos realicen debates en el exterior para conocer propuestas de gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Dominicanos establecidos en la ciudad de New York y el estado de New Jersey, pidieron a los candidatos presidenciales de los partidos y movimientos políticos, reconocidos por la Junta Central Electoral, JCE, realizar debates públicos para conocer sus propuestas de gobierno.

Dijeron, que las criollos en el exterior por sus aportes al país, merecen conocer previamente las propuestas individuales de cada candidato para orientar a familiares que dependen de ellos en el país, y elijan lo mejor.

‘Los dominicanos en Estados Unidos y en exterior en sentido, estamos atentos, a la contienda electoral, y a las elecciones de mayo 2020. Queremos estar debidamente informados del transitar de todos los candidatos para saber previamente, quienes merecen, o no, nuestros votos”, apuntaron.

Los criollos suman cerca de tres millones en diferentes estados y ciudades de Estados Unidos. Según datos emitidos recientemente por la Junta Central Electoral se registraron cientos de miles para sufragar en las elecciones de mayo 2020. En este país se libra una fuerte batalla entre Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Luis Abinader y Ramfis Domínguez Trujillo por repartirse esta codiciada suma de votantes criollos.

